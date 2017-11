TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Puglia, sisma M 3.6 sul Gargano (ore 10.35, 27 novembre 2017)

Terremoto oggi, ultime scosse INGV del 27 novembre 2017: Puglia, sisma M 3.6 al largo della costa del Gargano (Foggia). Ultime notizie, danni e sciame sismico in centro Italia

27 novembre 2017 Niccolò Magnani

Terremoto oggi (LaPresse)

La situazione sismica sul nostro territorio nelle ultime ore vede per fortuna pochi episodi di terremoto e sopratutto sono tutte scosse non preoccupanti dal punto di vista di conseguenze o danni: resta il timore in Puglia per il forte sisma avvenuto vicino al Gargano, per fortuna al largo della Costa che evitato qualche vibrazione avvertita dalla popolazione e probabilmente qualche piccola crepa tra edifici e strade. Scossa di M 3.6 sulla Costa Garganica alle ore 2.43, con un ipocentro calcolato a circa 5 km sotto il livello del terreno: sul fronte dell’epicentro invece, i comuni che hanno “avvertito” la scossa sono stati Rodi Garganico, Ischitella, Peschici, Vico del Gargano, Carpino. Ripetiamo, non ci sono danni particolari per il terremoto con coordinate geografiche (lat, lon) 42, 15.9 ad una profondità di 5 km. Sempre guardando al nostro territorio, in centro Italia va registrato un “nuovo” sciame sismico che nelle consueta area rossa porta sempre nuove scosse, anche se di minima portata, verso le province di Macerata, Rieti, Perugia, Ascoli Piceno e L’Aquila.

TERREMOTI NEL MONDO: M 6.0 IN PAPUA NUOVA GUINEA, M 2.4 IN FRANCIA

Dando invece uno sguardo al mondo, i terremoti avvenuti oggi vedono due diversissime situazioni: da un lato la Papua Nuova Guinea, che assiste all’ennesimo fortissimo sisma per fortuna avvenuto al largo in pieno Oceano, e poi la molto più vicina Francia. Per quanto riguarda il terremoto “esotico”, scossa di M 6.0 a circa 20 km di profondità sotto il livello del mare, per fortuna molto lontano da ogni centro abitato per poter rappresentare un vero problema (non è stato segnalato alcun timore di maremoto o tsunami); tornando invece in Europa, la scossa francese è avvenuta alle ore 8.29 di questa mattina a circa 50 km est da Lione, con un sisma di M 2.4 sulla scala Richter, senza alcun danno o conseguenza negativa nei centri abitati della zona.

© Riproduzione Riservata.