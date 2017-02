INCIDENTE STRADALE/ Autostrada A4: tamponamento fra tir verso Trieste, tratto chiuso (Ultime notizie oggi, 17 febbraio 2017)

INCIDENTE STRADALE AUTOSTRADA A4 VERSO TRIESTE: TAMPONAMENTO FRA TIR (ULTIME NOTIZIE OGGI, 17 FEBBRAIO 2017) - Si è verificato un incidente stradale nella notte sull'autostrada A4. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Agi, è avvenuto un tamponamento fra due mezzi pesanti nel tratto compreso fra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. A causa dell'incidente stradale l'autostrada è stata chiusa ed è stata riaperta parzialmente poco prima delle otto di questa mattina: al momento si transita sulla corsia di sorpasso. Il tamponamento non ha provocato feriti me solo la perdita del carico di uno dei due mezzi che trasportava frutta e verdura. Per rimuovere il carico dalla carreggiata è stato necessario chiudere il tratto in direzione Trieste e istituire l'uscita obbligatoria a Latisana. La coda alle 7,20 del mattino ha raggiunto i 3 chilometri in uscita al casello di Latisana. Alla riapertura della corsia di sorpasso la coda era ancora 3 chilometri, sempre in uscita a Latisana e di 1 chilometro tra Portogruaro e Latisana, in direzione Trieste. Al momento dell'incidente stradale la visibilità era di circa 50 metri: attualmente sono segnalati banchi di nebbia al Terraglio, a San Giorgio di Nogaro in autostrada A4 e sull'intera A28.

