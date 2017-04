INCIDENTE STRADALE/ Casale Monferrato, scontro tra 4 automobili: morto un 55enne

Incidente Stradale

INCIDENTE STRADALE A CASALE MONFERRATO, SCONTRO TRA 4 AUTOMOBILI: MORTO UN 55ENNE - Un tragico incidente stradale ha avuto luogo ieri pomeriggio sulla ss31 per Casale Monferrato, in prossimità di Vercelli, dove un uomo di 55 anni residente a Breme è morto dopo essere stato coinvolto da un impatto che ha interessato ben 4 automobili. Come riportato da notiziaoggivercelli.it, la vittima, alla guida di una Fiat Punto di colore verde, dopo aver superato il cavalcavia dell'Autostrada A26 avrebbe perso il controllo della vettura nella discesa all'altezza dell'area industriale tra Stroppiana e Pezzana, invdadendo l'altra corsia, occupata dalle macchine provenenti da Vercelli. In questo modo l'impatto è stato inevitabile e ha coinvolto altre 3 macchine. I feriti sarebbero in tutto tre, di cui due minorenni e le loro condizioni sarebbero gravi. Trasferiti d'urgenza al vicino Ospedale di Vercelli, i feriti sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118. La zona dell'incidente è stata bloccata dai carabinieri: sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

INCIDENTE STRADALE A PESCHIERA DEL GARDA, FURGONE CONTRO MOTO: CENTAURO IN CODICE ROSSO - C'è grande preoccupazione nel veronese per le condizioni di salute di un centauro che ieri pomeriggio è stato protagonista di un incidente stradale con la sua moto. L'impatto, avvenuto attorno alle ore 15:30 lungo la strada regionale 249, ha coinvolto un furgone, che con la moto si è scontrato all'altezza dell'incrocio della strada regionale e di via Coppo. Ad avere la peggio, com'è ovvio, è stato il motociclista, che è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Borgo Trento a Verona. Come riportato da veronasera.it, il centauro, che è stato ricoverato con codice rosso, è stato elitrasportato verso la struttura sanitaria: era stato lo stesso personale sanitario del 118 a raggiungere la zona dell'incidente stradale, oltre che con un'ambulanza, mediante elicottero. Attualmente non si hanno novità sulle condizioni di salute del motociclista vittima dell'incidente a Peschiera del Garda: ulteriori aggiornamenti sono attesi a partire dalle prossime ore.

