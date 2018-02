TAIWAN, TERREMOTO: CROLLA UN ALBERGO/ Ultime notizie video, scossa M 6.4: almeno 30 persone intrappolate

Taiwan, crolla un albergo per il terremoto magnitudo 6.4: ultime notizie, la scossa è stata avvertita anche nella capitale Taipei. Almeno 30 persone sono rimaste intrappolate al suo interno.

Terremoto a Taiwan (foto da Twitter)

Sono momenti concitati a Taiwan, dove poco fa si è verificato un fortissimo terremoto di magnitudo 6.4 sulla scala Richter. Il sisma, che ha avuto luogo alle ore 23:50 locali (le 16:50 italiane), come riporta La Repubblica ha avuto come epicentro il mare al largo della costa, a 21 chilometri a nordest di Hualien (a 98 chilometri dalla costa). Il movimento tellurico, data la sua fortissima intensità, è stato però avvertito in maniera molto nitida anche nella capitale Taipei. I danni maggiori, per quelle che sono le notizie che arrivano dal Paese asiatico finora, si riscontrano nella città di Hualien, dove un hotel è collassato su se stesso, senza però crollare del tutto. Le immagini che arrivano da Taiwan immortalano una struttura affondata nella terra, pendente da un lato, ma la drammaticità della situazione risiede nel fatto che diverse persone potrebbero essere rimaste intrappolate ai piani bassi della struttura alberghiera: si parla di almeno una 30ina.

PAURA TSUNAMI

Dopo la scossa di magnitudo 6.4 sulla scala Richter verificatasi a Taiwan, il primo pensiero della popolazione è andato al pericolo di un'onda anomala, ancora di più considerando che l'epicentro della scossa è stato localizzato proprio in mare. Per il momento, come riferisce La Repubblica, non è stata diramata alcuna allerta tsunami. I danni maggiori sarebbero dunque quelli provocati dalla scossa di terremoto, che oltre a numerosi crolli in quel di Hualien - stando alle immagini diffuse sui social media - ha provocato problemi anche ai grattacieli e alle strade delle città. In questo momento, come chiarisce Rai News, molte zone della città sono senza corrente elettrica e il manto stradale in alcune zone è letteralmente devastato. Anche l'hotel Tongshuai, e dunque non solo quello accartociatosi della foto, sarebbe parzialmente crollato a causa di voragini apertesi nel sottosuolo.

