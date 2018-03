Giuseppe Soffiantini è morto/ Brescia, l'imprenditore ostaggio nel '97 dell'Anonima Sequestri per 237 giorni

Giuseppe Soffiantini è morto: l'imprenditore bresciano fu ostaggio nel 1997 per lunghi 237 giorni dell'Anonima Sequestri. Da poco aveva compiuto 83 anni.

12 marzo 2018 Emanuela Longo

Giuseppe Soffiantini è morto

Si è spento oggi, all'età di 83 anni, Giuseppe Soffiantini, l'imprenditore bresciano che nel 1997 salì agli onori della cronaca poche vittima di sequestro durante il quale rimase per ben 237 lunghi giorni nelle mani dei suoi rapitori dell'Anonima sarda. Era il 17 giugno di 21 anni fa quando Soffiantini fu prelevato dalla sua abitazione di Manerbio, in provincia di Brescia, per poi restare sotto sequestro fino al 9 febbraio dell'anno seguente, quando fu liberato a Impruneta, in provincia di Firenze, dietro il pagamento di un lauto riscatto del valore di 5 miliardi di lire (inizialmente la richiesta dei rapitori ammontava a 20 miliardi). Il sequestro avvenne in presenza della moglie, la quale fu imbavagliata mentre Soffiantini veniva portato via. La storia dell'imprenditore bresciano ostaggio però, come ricorda oggi Il Fatto Quotidiano nel dare notizia della sua morte, fu caratterizzata anche dall'uccisione di un agente dei Nocs, Samuele Donatoni, il quale si sostituì ad un emissario dei Soffiantini, su richiesta della procura di Brescia che affidò a lui il compito di consegnare il riscatto. L'agente però, rimase ucciso nel corso di un conflitto a fuoco il 17 ottobre 1997. A distanza di due giorni, la prima svolta nel caso, con l'arresto di uno dei rapitori, Agostino Mastio, che iniziò a collaborare con le forze dell'ordine. Un mese dopo l'uccisione dell'agente dei Nocs, i rapitori inviano un lembo d'orecchio di Soffiantini alla famiglia, con un ultimatum relativo al pagamento del riscatto. I familiari, il 12 dicembre fecero sapere ai banditi di aver raccolto la somma richiesta nonostante il blocco dei beni. Un altro lembo d'orecchio fu inviato il 25 gennaio successivo all'allora direttore del Tg5, Enrico Mentana. Pochi giorni dopo l'imprenditore fu liberato, dopo il pagamento del riscatto.

SEQUESTRO GIUSEPPE SOFFIANTINI: LE CONDANNE

La vicenda che vide il drammatico sequestro di Giuseppe Soffiantini, morto all'età di 83 anni, arriva fino agli anni 2000, quando presero il via i processi che portarono, nel 2002, alla condanna in Cassazione a 25 anni di reclusione per Osvaldo Broccoli e Giorgio Sergio, e a quella all'ergastolo a carico di Attilio Cubeddu, attualmente latitante, tutti e tre ritenuti i sequestratori dell'imprenditore bresciano nonché i responsabili dell'omicidio dell'agente dei Nocs, Donatoni. Soffiantini lascia i figli Paolo, Giordano e Carlo, gli stessi che poche ore prima della sua liberazione, 20 anni fa, si erano appellati ai sequestratori asserendo: "Abbiamo pagato il riscatto, ora, rapitori, dimostrate di essere corretti: liberatelo". A finire coinvolto nella vicenda di cronaca fu anche l'allora generale dei carabinieri Francesco Delfino, poi arrestato, il quale fece un'estorsione nei confronti di un altro figlio dell'imprenditore, Gerardo, chiedendo un miliardo per poter intercedere con i rapitori e accelerare così la liberazione del padre.

© Riproduzione Riservata.