Ragazza violentata a Milano/ 19enne stuprata davanti al fidanzato picchiato a sangue

Una ragazza violentata a Milano

Orrore a Milano nella serata di lunedì. Una giovane ragazza è stata violentata davanti al suo fidanzato, e il responsabile sarebbe un sudamericano, attualmente in fuga. La coppia, lei 19 anni e lui 22, è stata sorpresa in via Chopin, zona Vigentino di Milano, da un uomo descritto dalle vittime come originario dell’America Latina, che dovrebbe essere di giovane età. Sotto la minaccia di un’arma, la povera ragazza è stata immobilizzata, quindi minacciata e violentata, mentre lui è stato picchiato a sangue. Entrambi sono stati lasciati agonizzanti sulla strada senza auto, portafogli e telefoni, con l’aggressore che è fuggito, risultando fino ad ora latitante. Il fattaccio sarebbe avvenuto dopo le ore 23:00, lunedì sera, con l’aggressore che avrebbe avuto un coltello o forse una pistola.

GIA’ NEL 2005 IN VIA CHOPIN…

Il fidanzato, pestato a sangue, avrebbe poi assistito all’orrenda scena della sua ragazza violentata. Una volta concluso l’atto ignobile, il sudamericano sarebbe salito sulla Fiat Punto di proprietà della coppia, per mettersi in fuga. Le due vittime sono state quindi soccorse dalle forze dell’ordine, e precisamente dai carabinieri della compagnia Monforte, che in seguito hanno raccolto la denuncia dei due poveri ragazzi. La 19enne è stata portata sotto schock alla clinica Mangiagalli in Milano. Un fatto orrendo, che fa risalire alla cronaca quanto accaduto 13 anni fa, nel 2005, quando, sempre in via Chopin, era avvenuta una situazione decisamente simile: una giovane coppia aveva infatti subito una rapina con stupro. Allora gli autori furono cinque ragazzi romeni, di cui due minorenni, poi fortunatamente fermati dalla polizia.

