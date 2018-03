Terremoto oggi/ INGV ultime scosse: Teramo, sisma M 3.0 a Valle Castellana (ore 11.50, 14 marzo 2018)

Terremoto oggi, ultime scosse INGV: dati in tempo reale, 14 marzo 2018. Teramo, sisma M 3.0 Richter a Valle Castellana. Sciame sismico ad Amatrice, le ultime notizie sismiche

14 marzo 2018 Niccolò Magnani

Terremoto oggi (LaPresse)

Una duplice scossa di terremoto sopra il grado M 2.0 si segnala questa mattina dai primi dati INGV: non ci sono danni e solo qualche lieve segnalazione per il sisma più forte in zona Teramo. L’area compresa è sempre quella del centro Italia tra l’Abruzzo, il Molise e le Marche, ma ripetiamo non vi sono danni seri da segnalare per le ultime scosse sismiche del territorio: alle ore 7.42 il terremoto in provincia di Teramo ha segnato il grado M 3.0 sulla scala Richter, con un ipocentro calcolato a circa 21 km sotto il livello del terreno come superficie. Sul fronte epicentro invece, i comuni coinvolti - ma per fortuna senza conseguenze - sono stati Valle Castellana, Rocca San Fluvione, Acquasanta Terme, Roccafluvione, Ascoli Piceno, Folignano, Civitella del Tronto, Venarotta, Campli, Torricella Sicura, Arquata del Tronto, Montegallo, Palmiano, Maltigano e per l’appunto Teramo.

L’AQUILA, SCOSSA M 2.3 A CAMPOTOSTO

Attorno alle ore 8 una nuova scossa di terremoto, questa volta di grado minore, ha investito l’area tra Abruzzo, Lazio e Umbria: sisma di grado M 2.3, con i dati INGV che informano di un ipocentro a circa 2 km di profondità sotto il livello del terreno. Sul fronte epicentro - tenuto conto che non vi sono stati danni o segnalazioni di vibrazioni avvertire in case e strutture - i comuni coinvolti in questa seconda scossa di giornata sono stati: Campotosto, Capitignano, Amatrice, Montereale, Crognaleto, Barete, Cortino, Pizzoli, Cagnano Amiterno, Cittareale, Accumoli, Fano Adriano, Pietracamela, Borbona. L’area è la medesima delle tragedie del 2016 dove lo sciame sismico continua ininterrotto, ogni giorno, per fortuna senza più danni o vittime provocate.

