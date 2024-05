Scuole chiuse per il maltempo domani, martedì 21 maggio 2024/ Da Milano a Modena, tutte le chiusure

Ci avviciniamo all’ennesima giornata in cui buona parte del Nord Italia e del Centro-Nord saranno interessati ad un’allerta meteo in alcuni casi rossa, in altri gialla o arancione, che per in moltissime città costringerà le scuole a tenere chiuse porte, portoni e cancelli, con una mappa che è in via di definizione proprio in queste ore. Per evitare disguidi, vi consigliamo di verificare frequentemente il sito del vostro comune e quello dell’istituto frequentato per rimanere aggiornati sulle eventuali scuole chiuse che verranno decise nelle prossime ore.

La giornata di martedì riporterà i violenti rovesci nella già martoriata Milano con il Seveso e il Lambro che potrebbero nuovamente esondare e alcuni comuni che hanno deciso di correre ai ripari, soprattutto per tutelare la salute dei giovani studenti e delle famiglie che dovrebbero portarli in classe. Le scuole di ogni ordine e grado, dunque, rimarranno chiuse nei comuni di San Donato Milanese, di San Giuliano e di Melegnano su spinta dei tre sindaci locali che si sono riuniti in un tavolo d’emergenza nella prima serata di lunedì 20.

L’elenco delle scuole chiuse domani, 21 maggio 2024, tra il Veneto e l’Emilia-Romagna

Oltre che nel milanese, però, il maltempo terrà chiuse anche diverse scuole tra il Veneto e l’Emilia-Romagna, specialmente nelle aree di Verona (dove ci sarà per tutta la giornata di domani un’allerta meteo rossa) e di Modena (colpita già nel pomeriggio di lunedì da violenti rovesci che si attende perdureranno per tutta la nottata); con un elenco che – come nel caso di Milano – potrebbe essere aggiornato nelle prossime ore.

In particolare, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse nel veronese nei comuni di Montecchia di Crosara, di San Giovanni Ilarione e di Vestenanuova, con una misura – si legge nell’ordinanza – “preventiva” fine a “garantire la massima sicurezza ai nostri bambini”. Un copione del tutto identico, inoltre, riguarderà anche il comune modenese di Vignola, che seppur domani non dovrebbe essere interessato dal nubifragio preferisce svolgere i necessari rilievi per garantire la riapertura in massima sicurezza.

