Bacio Salvini-Di Maio, Meloni con un bimbo africano, il murales di TvBoy apparso stamane a Roma. Due irreverenti opere d’arte hanno animato la mattinata romana

Roma si è svegliata con due nuovi murales, due nuove realizzazioni dell’artista italiano, trasferitosi a Barcellona, TvBoy. In attesa di conoscere chi saranno i presidenti del Senato e della Camera, l’estroso disegnatore e scultore, amante della Neo Pop, ha deciso di vivacizzare la capitale con due opere che non sono passate di certo inosservate. Nella prima si nota Matteo Salvini, leader della Lega, che prende fra le mani il volto sorridente del numero uno del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. Quest’ultimo, in punta di piedi, abbraccia l’oppositore politico e si lascia andare ad un bacio. In un secondo murales, invece, notiamo Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia, coalizione di centro destra, con in braccio un bambino africano, lei che spesso e volentieri si è battuta contro l’immigrazione clandestina.

IL POST DI TVBOY

Due opere davvero irriverenti, anche se la prima è già stata coperta con delle scatole di cartone, per un motivo a noi sconosciuto. La realizzazione con protagonisti Salvini e Di Maio è stata intitolata Amor populi, ed è stata installata questa notte, insieme anche ad un terzo murales, quello dedicato a Francesco Totti vestito da frate. Come dicevamo, l’autore è TvBoy, il cui vero nome è Salvatore Benintende, 37enne artista di strada di fama internazionale, già noto per moltissime altre opere spesso e volentieri raffiguranti personaggi famosi, come ad esempio, il bacio fra Papa Francesco e Donald Trump. Nel dettaglio, le tre opere sono state installate in piazza Capranica (il bacio), a metà fra Montecitorio e Palazzo Madama; lungo vicolo Savelli (Totti), e in via dei Pianellari (Giorgia Meloni). Questo il posto pubblicato stamattina dall’artista, sulla propria pagina Facebook: «A poche ore dalle votazioni per i membri della camera e del senato, in Via dei Pianellari #GiorgiaMeloni di #FratellidItalia folgorata sulla via di damasco, si pente e decide di dedicarsi al volontariato per #proactivaopenarms e #savethechildren e di dedicarsi come volontaria ad aiutare i bambini rifugiati».

