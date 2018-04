Latina, frode fiscale e riciclaggio: maxi operazione/ Ultime notizie: tra gli arrestati Pasquale Maietta

Latina, frode fiscale e riciclaggio: maxi operazione in corso. Imprenditori e commercialisti nei guai, tra gli arrestati anche l'ex deputato Pasquale Maietta. Le ultime notizie

16 aprile 2018 Emanuela Longo

Latina, frode fiscale e riciclaggio: maxi operazione

Dalle prime ore dell'alba di oggi, lunedì 16 aprile 2018, uomini della Polizia e Guardia di Finanza di Latina hanno avviato un'operazione congiunta mirata a sgominare un'associazione per delinquere finalizzata a frodi fiscali e riciclaggio. A darne notizia è stata lanciata da TgCom24 che ha specificato come siano già stati eseguiti diversi arresti che coinvolgono numerosi commercialisti ed imprenditori, alcuni dei quali già coinvolti in passato nell'amministrazione del Latina Calcio. Le notizie sulla maxi operazione in corso sono ancora scarne ma secondo le prime informazioni oltre agli arresti, le indagini avrebbero portato anche all'individuazione di diversi patrimoni accumulati in modo illecito per un totale di oltre 60 milioni di euro. Sarebbero al momento dieci gli arresti eseguiti nell'ambito del maxi blitz avvenuto questa mattina ma maggiori dettagli saranno resi noti nelle prossime ore in occasione di una conferenza stampa che si terrà a partire dalle ore 11 presso la Procura di Latina.

PASQUALE MAIETTA TRA GLI ARRESTATI

Dalle prime notizie che emergono in merito alla maxi operazione compiuta a Latina e che ha portato all'individuazione dei reati di frode fiscale e riciclaggio, tra gli arrestati ci sarebbero anche due nomi "noti". Ad essere infatti raggiunti dall'ordinanza di custodia cautelare, tra gli altri ci sarebbero anche l'ex deputato di Fratelli d'Italia, Pasquale Maietta, la sua socia Paola Cavicchi ed il figlio di lei. Lo rivela il quotidiano Il Messaggero online, che specifica come l'ordinanza a carico di Maietta sia stata notificata in una clinica privata dopo un incidente domestico che lo aveva visto vittima. Le altre ordinanze di custodia avrebbero invece riguardato diversi commercialisti e imprenditori di Latina, anche loro coinvolti nell'associazione a delinquere individuata dalla Guardia di Finanza e dalla squadra mobile del capoluogo pontino e finalizzata a imponenti frodi fiscali e al riciclaggio. Nello specifico, l'attenzione degli inquirenti si è concentrata su società e conti in Svizzera oltre che su attività di riciclaggio di denaro che sarebbero servite a finanziare il Latina Calcio.

