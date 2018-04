Treno Savona-Torino deraglia nel cuneese: due feriti/ Ultime notizie: il convoglio ha urtato una gru?

Tanta paura quest’oggi nel cuneese, in Piemonte, per via di un treno che è deragliato. Fortunatamente si è solo sfiorata la tragedia, e l’incidente, spettacolare nella sua negatività, si è concluso senza conseguenze gravi per i passeggeri all’interno dei convogli. Il treno, il regionale veloce 10130 proveniente da Savona (partenza ore 11:30), e diretto verso il capoluogo piemontese, stazione di Torino Porta Nuova (orario di arrivo previsto, 13:35), è deragliato alle ore 12:30 nel tratto fra Trinità e Sant’Albano, in provincia di Cuneo, per cause che sono ancora in corso di accertamento. Una volta lanciato l’allarme, si sono subito recati sul posto i soccorritori e le forze dell’ordine, e dai primi accertamenti pare che vi siano solamente due feriti di lieve entità.

L’URTO CON UNA GRU O UN OGGETTO SUI BINARI?

Non è da escludere la presenza di un oggetto molto voluminoso abbandonato sui binari, che avrebbe appunto provocato il deragliamento del mezzo di trasporto. Al vaglio altre possibilità, come ad esempio un guasto tecnico dello stesso treno, un problema sulle rotaie, o infine, un errore umano. Secondo alcuni, infatti, il treno sarebbe fuoriuscito dalla propria sede dopo aver urtato una gru che era posizionata vicino alla carreggiata ferroviaria, altra teoria decisamente plausibile. A seguito dell’incidente è stata ovviamente interrotta la circolazione ferroviaria in entrambi i sensi di marcia. Sono attesi ulteriori aggiornamenti sull’incidente nei prossimi minuti.

