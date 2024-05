Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: morto il presidente iraniano Ebrahim Raisi. Zverev trionfa a Roma

Ultime notizie: morto il presidente iraniano Raisi

La tv di Stato iraniano ha ufficializzato la morte del presidente Ebrahim Raisi nello schianto dell’elicottero in Azerbaigian. Tutti i passeggeri sono morti, come riporta l’agenzia di stampa russa Tass. Tra le vittime ci sono anche le guardie del corpo del presidente, il generale Mehdi Mousavi, un membro della base Ansar al-Mahdi delle Guardie rivoluzionarie e il personale di bordo (pilota, co-pilota e tecnico). A bordo anche il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian, il governatore della provincia dell’Azarbaijan orientale Malek Rahmati e il leader della preghiera del venerdì di Tabriz Mohammadali Al-Hashem. L’elicottero sarebbe precipitato a causa del brutto tempo.

Liliana Resinovich/ Claudio Sterpin: "Andrò dal Presidente della Repubblica pur di sapere la verità"

Ultime notizie: quattro giovani morti nella notte nel Casertano

Due tragici incidenti sono avvenuti nella notte tra venerdì e sabato nel Casertano e hanno causato la morte di 4 persone. Uno scontro tra auto è accaduto a Villa Literno, su una strada che collega il paese a quello di Giugliano, in provincia di Napoli. Questo ha coinvolto una Fiat 500 Abarth e una 500 X che si sono scontrate frontalmente e in modo molto violento. A bordo della prima auto viaggiavano quattro giovani, che probabilmente stavano rientrando a casa da qualche locale, mentre nella seconda si trovavano un uomo e una donna di Casapesenna. L’urto tra le due autovetture è stato violentissimo e tre dei quattro ragazzi, rimasti incastrati tra le lamiere, sono morti. Tra questi c’era Dimitri Iannone, protagonista della prima edizione de Il Collegio. Il quarto ragazzo, che guidava la vettura, e i due occupanti dell’altra auto, sono stati portati in ospedale in codice rosso. La quarta vittima è deceduta a Caserta, a seguito del cappottamento della sua auto, sulla quale viaggiava insieme al fratello, che è rimasto ferito.

Massimo Bossetti, materiale genetico Ignoto 1 verrà rianalizzato?/ “Vi sono ancora diverse tracce”

Ultime notizie: due alpinisti italiani travolti da una valanga in territorio svizzero

Due alpinisti italiani di 30 e 50 anni, originari di Lecco, sono morti nella mattina di domenica travolti da una valanga mentre si trovavano nella zona compresa tra il Gran Combin e il Cervino. Il gruppo, che si trovava sul Pigne d’Arolla, per la scalata ai 3800 metri della cima, era composto da tre persone: la terza è riuscita a salvarsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorritori svizzeri, grazie al trasporto dei un elicottero appartenente alla compagnia Air Glaciers. I tre, attivi nel gruppo Awsen Park, erano impegnati nella scalata di una delle vie più classiche della zona, che non è nuova a incidenti di questo tipo.

Alessia Pifferi, l'ex parroco: “Giudici presuntuosi”/ “Andrò a trovarla in carcere, spero nell'Appello”

Ultime notizie: atto finale per gli Internazionali di tennis

Al Foro Italico è andata in scena la finale del singolare maschile degli Internazionali di tennis, che è stato vinto da Zverev che ha battuto il cileno Jarry in due set con il punteggio di 6 – 4, 7 – 5. Il tennista tedesco era il favorito della finale ma il cileno si è opposto con grande tenacia. Nel doppio femminile hanno trionfato le tenniste italiane Jasmine Paolini e Sara Errani che hanno battuto al tie break la coppia formata da Gauff e Rautliffe. Per Sara Errani si tratta del ritorno alla vittoria nel doppio a Roma, 12 anni dopo la prima volta.

Ultime notizie: domenica dello sport

Nella gara di Formula Uno disputata sul circuito di Imola si è imposto ancora una volta Max Verstappen, che ha preceduto Norris su McLaren, mentre al terzo posto si è piazzato Charles Leclerc con la sua Ferrari. La seconda vettura di Maranello, guidata da Sainz, ha chiuso al quinto posto. Al Giro d’Italia, per una delle tappe più dure con il passaggio al Mortirolo e l’arrivo a Livigno, ha trionfato lo sloveno Pogacar che ha anche aumentato il suo vantaggio in classifica generale su Geraint Thomas. Nei mondiali di judo l’Italia ha ottenuto una medaglia d’oro nella categoria 52 chilogrammi femminile con Odette Giuffrida.











© RIPRODUZIONE RISERVATA