Nomadelfia, Papa Francesco/ Diretta streaming video: omaggio a Don Zeno Saltini, “la gioia nel mondo ostile”

Papa Francesco a Nomadelfia e a Loppiano: il viaggio in Maremma, diretta streaming video. L'omaggio a Don Zeno Saltini: "la vostra gioia in un mondo ostile". Ora Fiesole e Focolarini

10 maggio 2018 Niccolò Magnani

Papa Francesco (LaPresse)

Il viaggio ufficiale di oggi in Maremma di Papa Francesco prevedeva due tappe fondamentali, Nomateflia e la visita al Movimento dei Focolari nella Diocesi di Firenze: mentre sta per cominciare il secondo momento previsto con la visita a Loppiano e nella diocesi di Fiesole (dove visiterà la Cittadella Internazionale del Movimento dei Focolarini), si è concluso da poco l’intervento del Pontefice a Nomateflia, in quella comunità “studiata” da tanti e criticata da molti dove dei cristiani cattolici praticanti anni fa, sulla scia dell’idea di Don Zeno Saltini, diedero vita ad una comunità civile e sociale che perdura dal 1931. «Sono venuto qui tra voi nel ricordo di Don Zeno Saltini e per esprimere il mio incoraggiamento alla vostra comunità da lui fondata», ha cominciato così il Pontefice il discorso davanti all’intera comunità cattolica di questo comune in provincia di Grosseto, tanto piccolo eppure tanto famoso in tutto il mondo. «È una realtà profetica che si propone di realizzare una nuova civiltà, attuando il Vangelo come forma di vita buona e bella; Vi ringrazio tanto per il calore e il clima di famiglia con cui mi avete accolto è stato un incontro breve ma carico di significato e di emozione; lo porterà con me, specialmente nella preghiera. Porter i vostri volti: i volti di una grande famiglia col sapore schietto del Vangelo», ha raccontato ancora Papa Francesco davanti alla comunità riunita e in festa per l’arrivo del Santo Padre.

CHE COS’È NOMADELFIA?

Lo ha fatto capire bene lo stesso Francesco qual’è lo spirito e l’intento che muove questa comunità da quasi 90 anni: «La legge della fraternità, che caratterizza la vostra vita, è stato il sogno e l'obiettivo di tutta l'esistenza di Don Zeno, che desiderava una comunità di vita ispirata al modello delineato negli Atti degli Apostoli. […] avevano un cuore solo e un'anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune», ripete il Papa nel suo intervento conclusivo. Il Santo Padre aveva poco prima pregato sulla tomba del Sacerdote toscano che nel lontano 1931 fondò questa comunità chiamata così con un neologismo creato dall’antico greco, con significato di «legge di fraternità». Come ha spiegato bene l’Avvenire nel preparare la visita di Papa Francesco, «i membri di Nomadelfia lavorano all’interno della comunità senza compenso economico. Il lavoro infatti qui è vissuto come atto d’amore gratuito e come responsabilità condivisa. La proprietà dei beni è collettiva, con l’impegno a possedere solo il necessario ad una vita dignitosa». Le famiglie qui non vivono isolate nella loro quotidianità ma in gruppi familiari di 4 o 5 nuclei che condividono tutto della vita di tutti i giorni.

«La responsabilità educativa è condivisa da tutti i membri della comunità; una responsabilità che si estende anche all’esterno, attraverso l’accoglienza di bambini in stato di abbandono», hanno ricordato le autorità di Nomadelfia anche oggi davanti al Papa. Francesco è rimasto colpito e sbalordito da quanto visto: come in effetti agisce il cristianesimo, non con un discorso ma con una vita reale di tutti i giorni, il Santo Padre non ha fatto altro che constatare come «don Zeno seppe individuare una peculiare forma di società dove non c'è spazio per l'isolamento o la solitudine, ma vige il principio della collaborazione tra diverse famiglie, dove i membri si riconoscono fratelli nella fede». Ora il trasferimento a Loppiano presso il Santuario Maria Thetokos dove incontrerà la comunità della Diocesi di Fiesole e il Movimento dei Focolarini fondato da Chiara Lubich.

© Riproduzione Riservata.