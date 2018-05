Incidente Roma, auto contro un muro: morto 19enne/ Velletri, gravissima la fidanzatina di 16 anni

Un ragazzo di 19 anni è morto mentre la fidanzata di 16 anni si trova in condizioni gravissime in ospedale, dopo che la vettura guidata dal giovane si è schiantata ieri notte contro un muro

16 maggio 2018 Paolo Vites

Foto Pixabay

Incidente mortale quello accaduto ieri sera a Velletri, nella zona dei Castelli Romani. Il guidatore, un ragazzo di 19 anni, a bordo di una 500 insieme alla fidanzata di soli 16 anni ha perso il controllo della vettura ed è andato a schiantarci contro un muretto, morendo sul colpo per la violenza dell'urto. Roberto Caprara aveva solo 19 anni, probabilmente fresco di patente. Con lui in macchina anche la fidanzatina 16enne che adesso è ricoverata in gravissime condizioni in ospedale tra la vita e la morte. Secondo le prime ricostruzioni i due stavano tornando a casa dopo una serata passata insieme, non si sa se avevano bevuto oltre i limiti.

INCIDENTE PER L'ALTA VELOCITÀ?

Caprara non è riuscito a mantenere il controllo della 500, forse per alta velocità, anche questo è da verificare, e si è schiantato contro un muro dopo aver urtato una vettura che procedeva in senso opposto. Quando i soccorsi sono giunti sul posto era già morto. Queste prime ricostruzioni sembrano dirci che il ragazzo non fosse sufficientemente abile per guidare o che procedeva troppo velocemente perdendo così il controllo. Naturalmente nelle indagini potrebbe saltare fuori che la vettura del 44enne abbia invaso la corsia di marcia della 500. La Polizia stradale di Albano sta procedendo a tutte le verifiche del caso. Sulla vettura che procedeva in senso opposto un cittadino di Velletri di 44 anni che si è subito fermato fornendo i primi soccorsi e chiamando l'ambulanza.

