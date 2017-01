INSEDIAMENTO DONALD TRUMP/ Diretta streaming Video, cerimoniale del nuovo presidente Usa: domani giuramento e discorso inaugurale (19 gennaio 2017)

INSEDIAMENTO DONALD TRUMP: VIDEO CERIMONIALE DEL NUOVO PRESIDENTE USA. DOMANI GIURAMENTO E DISCORSO INAUGURALE (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - La cerimonia di insediamento di Donald Trump come nuovo presidente degli Stati Uniti prevede diversi appuntamenti, ma il momento clou si terrà domani con il giuramento. Oggi il tycoon parteciperà con il vicepresidente eletto Mike Pence ad una cerimonia di deposizione di una corona di fiori presso il cimitero nazionale di Arlington per onorare i veterani di guerra, poi prenderà la parola durante il concerto al Lincoln Memorial, che verrà trasmesso in diretta tv nazionale. "Make America Great Again! Welcome Celebration" il titolo del concerto che riprende lo slogan che il 45esimo presidente Usa ha usato durante la campagna elettorale. Donald Trump dovrebbe trascorrere la notte alla Blair House, la residenza degli ospiti presidenziali che si trova di fronte alla Casa Bianca. Domani mattina, come riportato da Avvenire, sarà alla chiesa episcopale di St. John, poi sarà accolto insieme alla moglie Melania alla Casa Bianca dal presidente uscente Barack Obama e la first lady Michelle. Le due coppie si recheranno insieme al Campidoglio, dove comincerà la cerimonia d'insediamento.

Alle 18, ora italiana, Donald Trump reciterà il giuramento davanti al presidente della Corte suprema John Roberts, giurerà sulla Bibbia usata da Abraham Lincoln e su quella che gli fu data dalla madre nel 1955. In seguito pronuncerà il suo discorso inaugurale.

INSEDIAMENTO DONALD TRUMP: VIDEO CERIMONIALE DEL NUOVO PRESIDENTE USA. DIRETTA STREAMING, VIA AL COUNTDOWN (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Quando si concluderà domani la cerimonia d'insediamento, Donald Trump parteciperà al pranzo offerto dal Congresso in Campidoglio. Il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America percorrerà con il suo vice, Mike Pence, la Pennsylvania Avenue per arrivare alla Casa Bianca nella tradizionale parata a cui partecipano i membri di tutte le armi, le bande della città, pattuglie a cavallo e gruppi di veterani. Sono previsti tre balli ufficiali per l'inaugurazione e Donald Trump parteciperà ad ognuno di questi. Due si terranno al Walter E. Washington Convention Center, l'altro al National Building Museum. L'agenda di Donald Trump riguardante la cerimonia di insediamento potrà ritenersi conclusa sabato, quando parteciperà con Mike Pence ad una cerimonia di preghiera presso la Washington National Cathedral. Sono moltissime le emittenti americane che trasmetteranno la cerimonia d'insediamento di Donald Trump in streaming, ma Right Side Broadcasting è già online su YouTube con il conto alla rovescia dell'inizio del cerimoniale del magnate repubblicano alla Casa Bianca.

INSEDIAMENTO DONALD TRUMP: VIDEO CERIMONIALE DEL NUOVO PRESIDENTE USA. DUE FORME DI FONTINA DOP DA AOSTA A WASHINGTON (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Due forme di Fontina Dop sono partite da Aosta per arrivare a Washington e in particolare a Donald Trump: l'omaggio è di Caseus Montanus, centro internazionale per la protezione e la valorizzazione dei formaggi di montagna. Il presidente Gerardo Beneyton ha indirizzato la speciale spedizione alla Casa Bianca perché il nuovo presidente degli Stati Uniti «è un estimatore della Fontina che gli viene servita abitualmente nel suo ristorante preferito di New York». Ma il formaggio sarà consegnato in tempo per la cerimonia d'insediamento del tycoon? Il numero uno di Caseus Montanus è fiducioso in tal senso: «Il formaggio dovrebbe giungere alla Casa Bianca in tempo per la festa di insediamento durante la quale speriamo che ci possa esser spazio anche per una degustazione di questa eccellenza valdostana e italiana» ha spiegato Beneyton, come riportato dall'Ansa. Un regalo dall'Italia, dunque, per Donald Trump.

