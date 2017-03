FRATELLI MASSONI/ Hollande in visita: “chi tocca voi tocca la Repubblica”

MASSONERIA, LA VISITA DI HOLLANDE AL GRANDE ORIENTE DI FRANCIA (OGGI, 3 MARZO 2017) - E' avvenuta qualche giorno fa la visita di Francois Hollande alla loggia della Massoneria del Grande Oriente di Francia. A fine mandato il presidente della Repubblica francese ha stupito tutti presentandosi ufficialmente nella sede della più potente loggia massonica d’Oltralpe. La visita di omaggio alla Massoneria in Francia assume rilevanza in questo momento: nel nostro paese infatti nei giorni scorsi il Grande Oriente d'Italia ha subito il sequestro degli elenchi dei massoni di Calabria e Sicilia da parte della Commissione Antimafia. In Francia invece i massoni sono stati elogiati pubblicamente addirittura dal capo dello Stato.

Nel discorso di Hollande ai membri del Grande Oriente di Francia, come riporta Il Tempo, il presidente francese ha chiamato i massoni "miei fratelli" e ha sottolineato che "chiunque oserà toccarvi sarà come se avesse toccato la Repubblica". Hollande ha poi aggiunto di considerare i massoni i "garanti della laicità" e della legge del 1905 che separa la fede religiosa dallo Stato. La visita di Hollande alla loggia della Massoneria è stata resa nota dallo stesso Grande Oriente di Francia. Il Grande Maestro Christophe Habas ha introdotto il discorso del presidente della Repubblica definendo la visita un 'evento storico' per la Francia.

