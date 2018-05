ERUZIONE DEL VULCANO KILAUEA, HAWAII/ Video, 10 mila sfollati: "fontane di lava alte 38 metri"

Vulcano Kilauea, Hawaii: eruzione video, evacuati migliaia di abitanti dopo una serie di scosse. Tanta paura per la fuoriuscita di lava nell’area di Mohala Street

04 maggio 2018 - agg. 04 maggio 2018, 10.27 Davide Giancristofaro Alberti

Un'immagine dell'eruzione del vulcano Kilauea - Youtube

Eruzione del vulcano Kilauea, Hawaii: gli ultimi aggiornamenti. Grande paura ad Honolulu: una scossa di magnitudo 5 della scala Richter ha colpito l’isola e si è levata dalla bocca del noto vulcano una nube di cenere. Sono 10 mila gli abitanti sfollati della comunità di Puna, con uno dei residenti della zona che ha commentato ai microfoni di Hawaii News: “Ho visto fontane di lava alte 38 metri”. Come sottolinea Repubblica, altri residenti della zona hanno riportato di aver sentito un forte boato seguito dal rumore di rami spezzati. David Ige, governatore, su Twitter ha commentato: “Per favore siate cauti: preparatevi a proteggere la vostra famiglia tenendola al sicuro”, dopo aver sottolineato di aver attivato la Guardia Nazionale dello Stato. E la situazione potrebbe anche peggiorare: i geofisici dell’US geological survey hawaiian volcanos Observatory hanno analizzato che potrebbe non trattarsi di una eruzione di un’ora soltanto. (Agg. Massimo Balsamo)

ERUZIONE DEL VULCANO KILAUEA, HAWAII

Si è risvegliato il vulcano Kilauea. Nelle Hawaii si è verificata in queste ore una potentissima eruzione che ha costretto le autorità ad evacuare migliaia di abitanti, costretti ad abbandonare le proprie abitazioni. Qualcosa si era già intuito dagli scorsi giorni, dopo che si erano verificate una serie di scosse di terremoto, che preannunciavano appunto l’imminente eruzione del vulcano. A poco a poco è iniziata l’eruzione, con la lava che è iniziata ad uscire invadendo anche anche delle zone residenziali, come ad esempio a Mohala Street e a Leilani. La lava era stata anticipata da una nube di cenere eruttata verso il mare, e l'Osservatorio vulcanologico delle Hawaii stava tenendo sotto controllo da diversi giorni lo stesso Kilauea.

IL VIDEO DELL’ERUZIONE

Subito è stato predisposto un centro di accoglienza per ospitare temporaneamente gli sfollati, e la situazione rischia di peggiorare visto che la lava e i vapori si stanno muovendo verso la costa, fra le zone ovviamente più abitate dell’Isola Grande. La zona è considerata dagli esperti ad alto rischio e non è la prima volta che il Kilauea, il cui nome significa “nuvola di fumo che sale”, erutta. Già in passato, infatti, ha causato morti e distruzione, come ad esempio nel 1975, quando provocò un terremoto devastante di 7.2 gradi della scala Richter. Qui potete trovare il servizio video realizzato da Khon2 News, proprio sull’eruzione del vulcano hawaiano.

