The Cranberries (foto da Facebook)

THE CRANBERRIES, SOMETHING ELSE: ESCE OGGI IL NUOVO ALBUM DEL GRUPPO, TRE BRANI INEDITI (28 APRILE 2017) - Esce oggi - venerdì 28 aprile 2017 - il nuovo album dei Cranberries: si intitola “Something Else” la settima fatica discografica della band guidata da Dolores O’Riordan. Il disco contiene diverse rivisitazioni di vecchi successi e tre brani completamente inediti, “The Glory”, “Rupture” e “Why” (primo singolo estratto, in rotazione radiofonica dallo scorso marzo). Già al momento dell’annuncio - avvenuto circa due mesi fa tramite i social - i fans del gruppo avevano compreso che il lavoro avrebbe dedicato un ampio (e nuovo) sguardo al passato. “L’anno scorso, durante due settimane trascorse alla Limerick University presso la sede della Irish Chambers Orchestra”, avevano spiegato con un post su Facebook “abbiamo rivisitato i vecchi tempi, dandogli nuovi abiti”. L’ultimo album pubblicato da Dolores, Noel, Mike e Fergal risale a cinque anni fa. Nel 2012 i Cranberries avevano rilasciato “Roses”, ma ora - con l’avvicinarsi dell’anniversario dei 25 anni di attività - fanno al proprio pubblico una proposta completamente diversa: “Speriamo che vi piacciano le nostre vecchie canzoni, in questi nuovi abiti, tanto quanto noi abbiamo amato realizzarle”, hanno scritto infatti su Facebook in occasione dell’uscita.

Di seguito, le tracce contenute in “Something Else”:

1. Linger

2. The Glory

3. Dreams

4. When You’re Gone

5. Zombie 6. Ridiculous Thoughts

7. Rupture

8. Old To My Family

9. Free To Decide

10. Just My Imagination

11. Animal Instinct

12. You And Me

13. Why

