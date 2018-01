Tom Petty/ Morto per overdose di medicinali: l'annuncio ufficiale della famiglia

Tom Petty è morto a causa di un'overdose accidentale di farmaci: le cause sono state ufficializzate dalla sua famiglia attraverso un comunicato.

20 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Le cause della morte di Tom Petty, il cantautore americano deceduto il 2 ottobre 2017, sono state ufficialmente chiarite. A darne notizia sono Dana e Adria Petty, rispettivamente moglie e figlia dell'artista scomparso, che hanno diffuso un comunicato ufficiale, citando i risultati resi noti dal Medico Legale: "Siamo stati informati dell'esito finale dell'autopsia secondo il quale Tom Petty è morto a causa di un'overdose accidentale di farmaci causata dall'assunzione di diversi medicinali contemportamentamente. Purtroppo il corpo di Tom soffriva di vari problemi di salute tra i quali un'enfisema, problemi al ginocchio e un'anca fratturata. Nonostante il dolore, era riuscito comunque a portare a termine il suo tour di 53 date". Il comunicato ufficiale, prosegue precisando come il dolore del cantante fosse insopportabile e tale da portarlo ad abusare dei farmaci, che poi gli sono risultati fatali.

Tom Petty: la famiglia chiarisce le cause della sua morte

Dana e Adria Petty, nel loro lungo comunicato nel quale chiariscono le cause della morte di Tom Petty, precisano come sia stato soprattutto l'abuso di Fentanyl (lo stesso che ha portato al decesso anche Prince) a risultare fatale al loro congiunto. Il medicinale è un oppioide molto potente, ben 100 volte più della morfina, e se non preso nelle dosi consigliate può risultare letale. Per questo la famiglia Petty esprime il proprio desiderio di essere utile al dibattito su questo farmaco e, più in generale sui medicinali oppioidi, nella speranza di riuscire a salvare molte vite. Le parole di Dana E Adria terminano con un ringraziamento ai fan e per il loro incredibile afferto e supporto negli ultimi mesi: "Grazie per avere rispettato la memoria di un uomo che è stato un grande del suo tempo sia pubblicamente che privatamente. Saremo grati se continuerete a rispettare la nostra privacy durante questi tempi difficili".

