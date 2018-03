Pearl Jam/ “Canʼt Deny Me” il singolo che anticipa il nuovo disco della band di Eddie Vedder

I Pearl Jam, la band di Eddie Vedder, ha pubblicato il nuovo singolo "Cant't deny me" che anticipa il nuovo album in studio, attualmente in lavorazione.

13 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Pearl Jam, la copertina di "Can't Deny Me"

I Pearl Jam, la band di Eddie Vedder (recentemente apparso agli Oscar per rendere omaggio a Tom Petty), hanno pubblicato “Can’t Deny Me”, il nuovo singolo che arriva dopo quasi quattro anni e mezzo da "Lightning Bolt". Secondo quanto si legge dal sito ufficiale dei Pearl Jam, "Can't deny me" anticipa il nuovo album in studio del gruppo - ancora in lavorazione - che potrebbe essere completato nella pausa tra il tour sudamericano, che si concluderà il 24 marzo, e l'inizio di quello europeo, che inizierà il 12 giugno ad Amsterdam. Il brano, registrato a Seattle lo scorso mese, è stato prodotto dagli stessi Pearl Jam insieme a Brendan O'Brien, già in passato al fianco di Vedder e compagni e già collaboratore di grandi nomi della musica come Zucchero, AC/DC e Bruce Springsteen. Eddie Vedder ha scritto i testi di “Can’t deny me”, Mike McCready la musica e Jeff Ament si è occupato dell'artwork inieme a Kevin Shuss.

Il brano contiene riferimenti a Trump?

La canzone dei Pearl Jam si inserisce nel filone politico della band e secondo il sito Nme contiene alcuni riferimenti all’attuale amministrazione americana e al presidente Donald Trump “Più alto, più lontano, più velocemente voli / Potresti essere ricco ma non puoi negarmi / Non ho niente, non ho altro che la volontà di sopravvivere / Non puoi controllare e non puoi negarmi”. Nel ritornello Eddie Vedder canta: “Guarda come le radici prendono piede / il paese che stai rappresentando / condizione critica”. Ricordiamo che il tour porterà i Pearl Jam anche in Italia per tre live: il 22 giugno all'Arena Expo di Milano, il 24 allo stadio Euganeo di Padova e il 26 all'Olimpico di Roma. I fan della band hanno accolto con entusiasmo l’uscita del singolo “Can’t Deny me”: “I #PearlJam annunciano un nuovo album e pubblicano il singolo #CantDenyMe: è un bel martedì” e “I #PearlJam annunciano nuovo album e streaming del singolo #CantDenyMe: erano almeno 5 anni che non mi svegliavo così bene”, hanno scritto su Twitter due utenti.

© Riproduzione Riservata.