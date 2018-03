Ron canta Lucio Dalla/ L'album "Lucio!" e la dedica: "Era un amico straordinario, troppo importante"

Ron presenta il suo nuovo album 'Lucio, dodici canzoni scritte dall'amico Lucio Dalla e reinterpretate da lui. Il ricordo a sei anni dalla morte dell'indimenticabile artista.

03 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Ron

Lucio Dalla moriva il 1° marzo 2012 e a sei anni da quel tragico giorno Ron ha deciso di presentare il suo nuovo album 'Lucio!' dedicato proprio all'amico fraterno. Sono dodici i brani scritti dallo stesso Dalla e reinterpretati da Ron, al fianco di una band d'eccezione, e accompagnati da una serie di immagini che ripercorrono lo splendido rapporto che univa i due artisti. Già nella stessa foto della copertina appaioni infatti Ron e Lucio Dalla a bordo di una barca, con gli occhiali addosso e con un'espressione sognatrice. La scelta di quello scatto viene chiarita dallo stesso Rosolino Cellamare, in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale: "Tanti anni fa, primi '70, diretti verso la Sicilia a fare concerti. Poco prima di quello scatto, sembra incredibile, avevamo composto Piazza Grande: io avevo 17 anni e con la mia prima chitarra ci ritrovammo a strimpellare. La canzone uscì così". Proprio quel brano appare nella tracklist del nuovo disco, cantato in duetto con Dalla.

Ron presenta 'Lucio!', dedicato all'amico Lucio Dalla

Ma per quale motivo Ron ha atteso sei anni per dedicare un album all'amico Lucio Dalla. In molti se lo erano chiesti in questo periodo e la spiegazione viene data dallo stesso cantante a Il Giornale: "Una motivazione precisa per questo omaggio di oggi non c'è. Certo, per molto tempo troppa gente è saltata fuori dicendo ero suo amico, e la cosa mi ha dato fastidio. Io ho preferito starmene per i cavoli miei: Lucio era stato un amico straordinario, troppo importante. Ma questo restare in disparte mi ha aiutato proprio a gestire la sua scomparsa". I brani presentati nel nuovo album sono stati arrangiati da Ron per renderli adatti alle sue corde grazie alla collaborazione dei musicisti Giuseppe Barbera al piano, Elio Rivaglio alla batteria, Roberto Gallinelli al basso e me alle chitarre. L'unica canzone che invece non è stata modificata e che non canta Ron, lasciando spazio completamente alla voce di Dalla è 'Com'è profondo il mare'. Ecco il motivo: " Sentivo la spinta eccezionale nella sua voce e mi dicevo che con un vestito rock si sarebbe sposata alla perfezione. Difatti è l'unica canzone che non ho cantato: lì c'è solo lui".

