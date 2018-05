Farmaco che blocca il raffreddore / Scoperta una molecola che sconfigge il virus, a lavoro anche un italiano

Farmaco che blocca il raffreddore, scoperta una molecola che sconfitte il virus: nel gruppo di lavoro c'è anche un biochimico italiano. Ancora da approvare i test per il lancio.

14 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Farmaco che blocca il raffreddore

Su Nature Chemistry è stata pubblicata una ricerca inglese ancora alle prime fasi di sperimentazione ma davvero molto promettente. E' stata scoperta infatti la molecola che impedirebbe al virus di replicarsi e pare che possa funzionare su tutti i ceppi di microbi, dando quindi un ko tecnico al raffreddore per il futuro. L'esperimento è stato condotto all'Imperial College di Londra e nel team di ricerca c'è anche un biochimico italiano. Al momento però si è ancora ben lontani dalla soluzione perché sono stati lanciati i test sulle cellule, ma non ancora le prove sugli uomini. Prima di arrivarci infatti dovrebbero essere lanciati degli studi sugli animali per capire se davvero questa scoperta è attuabile e può sconfiggere il raffreddore. Lo studio si basa sull'incapacità del virus di essere autonomo, questo infatti per sopravvivere sfrutta i meccanismi delle cellule umane.

DUE DIVERSI TIPI DI RAFFREDDORE

Spesso con la parola raffreddore si indica una cosa molto generica legata alla presenza di sintomi molto simili a quelli dell'influenza, ma come funziona il raffreddore? Si tratta di una rinite acuta che può avvenire per origine virale dando vita a un raffreddore di tipo comune o per allergia arrivando a una rinite di base allergica. Si tratta sicuramente di situazioni non gravi ma comunque fastidiose che colpiscono ogni anno, in autunno e inverno soprattutto, milioni di italiani. In questo periodo per l'arrivo dei pollini primaverili è più comune il raffreddore allergico che di sicuro crea problemi perché porta a irritazioni con lacrimazione acuta e continui starnuti. Il freddo invece causa soprattutto il raffreddore comune che può portare oltre che a naso otturato anche a mal di gola e tosse. Un problema che fino a questo momento è stato sempre limitato, ma mai risolto del tutto fino a questa svolta che potrebbe essere epocale.

© Riproduzione Riservata.