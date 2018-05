Cancro ai polmoni / Video, ecco la differenza tra un organo sano e uno malato

Cancro ai polmoni, video: ecco la differenza tra un organo sano e uno malato. Un filmato apparso sulla rete diventa virale e sicuramente sensibilizza nella campagna contro il fumo.

03 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Cancro ai polmoni

Sui social network si sono scatenate le risposte, con soprattutto i giovanissimi che hanno condiviso un video sul cancro ai polmoni che è diventato virale. In questo vediamo a confronto da un lato un paio di polmoni sani e dall'altro due malati diventati completamente neri. E' sicuramente una terapia d'urto decisa, ma che vuole far capire come fumare sia una delle peggiori decisioni da prendere per la salute. L'obiettivo deve essere quindi quello di cambiare la vita e cercare una svolta che possa portare a uno stile di vita sereno e senza nessun tipo di complicazione. Questo deve essere fatto seguendo delle semplici regole che portano a una ricerca recente svolta negli Stati Uniti d'America dove sono stati resi noti cinque cose da fare per prolungare la vita di oltre dieci anni. Tra queste ovviamente c'è il divieto assoluto di fumare oltre a quello anche di eccedere con l'alcool, fare attività fisica, mantenere un peso ideale e mangiare bene.

UN VIDEO DIVENTATO VIRALE

Da alcuni giorni un video di sensibilizzazione contro il fumo è diventato vero e proprio argomento di riflessione. Da una parte ci sono dei polmoni sani, rosa e che si gonfiano in maniera naturale. A questi è stato applicato un respiratore che permette loro di gonfiarsi in maniera molto spontanea e che ci fanno vedere come l'organo abbia una vita normale e pronta a dare dei risultati incoraggianti. Dall'altra parte invece c'è un paio di polmoni reduci da un brutto e aggressivo cancro che li ha portato a colorarsi di grigio scuro e che nonostante il respiratore non riescono a riempirsi di ossigeno, facendo estrema fatica a gonfiarsi. Le immagini sono diventate virali per cercare di far capire ai giovani come ci si può ridurre se si arriva a fumare costantemente, un invito a capire che la salute è di certo il nostro premio più prezioso. I commenti sono stati incoraggianti per provare una svolta già nell'immediato. Clicca qui per il video.

