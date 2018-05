Diete / La Mayo e la Sirt sono i regimi alimentari di tendenza, ecco come funzionano

Diete, la Mayo e la Sirt sono i regimi alimentari di tendenza: ecco come funzionano e cosa si mangia per cercare di dimagrire il più rapidamente possibile. Attenzione alle controindicazioni.

Anche la Dieta Sirt promette di far dimagrire ben tre chilogrammi in una settimana e come la Dieta Mayo pone l'attenzione sul seguire un esperto prima di andare ad effettuarla. La Dieta Sirt è stata seguita con grande attenzione anche da parte di personaggi dello spettacolo come Pippa Middleton e Adele. Questo piano è stato messo in piedi da Aiden Goggins e Glen Matten, due nutrizionisti, ed è spiegata bene nel libro "Sirt, la dieta del gene magro" che in Italia è stato edito da Tre60. Questa è portata ad attivare quelli che vengono chiamati geni che stimolano il metabolismo che si chiamano in realtà sirtuine. Questo permette al corpo di bruciare grassi più velocemente e quindi a perdere peso altrettanto rapidamente. La dieta si basa sull'inclusione dei cibi e non sull'esclusione, per questo viene considerata da alcuni molto particolare. Ovviamente tutto dipende anche dal quadro clinico.

LA MAYO, DIMAGRIRE CON UOVA E POMPELMO

Tra i regimi alimentari più in voga nell'ultimo periodo c'è anche la Dieta Mayo. Questa promette di perdere tre chilogrammi in una settimana, un numero importante che però deve portare anche ad accendere una lampadina. In caso di diete e alimentazione sarebbe sempre infatti meglio rivolgersi a un professionista per evitare di avere dei problemi di salute anche in base alle caratteristiche di ogni individuo. La Dieta Mayo sembra in grado di far accelerare il metabolismo con lo smaltimento dei grassi davvero molto rapidamente. La dieta non può essere effettuata da persone affette da diabete e alle donne in gravidanza. Si mangia soprattutto pesce bollito, carne magra bianca, ma soprattutto tanta verdura e mezzo pompelmo alla fine del pranzo. La sera invece si mangiano sempre e comunque due uova sode che potrebbero portare a diverse situazioni complicate soprattutto se si soffre di colesterolo. Quindi prima di seguire questa dieta servirà fare grande attenzione.

