Disturbi mentali e psichici, Pronto soccorso in emergenza/ Quasi 600mila accessi, ma ricovero nel 13% dei casi

06 maggio 2018 Silvana Palazzo

Disturbi mentali e psichici, Pronto soccorso in affanno

Pronto soccorso affollati anche dagli italiani colpiti da disturbi psichiatrici. Lo svela l'ultimo Rapporto sulla salute mentale, pubblicato dal ministero della Salute. Nel 2016 sono state circa 600mila le persone che sono andate al Pronto soccorso per patologie psichiatriche, ma solo in una percentuale ridotta di casi è stato richiesto un ricovero ospedaliero. Nevrosi, stati di ansia e attacchi di panico: sono questi alcuni degli episodi per i quali i Pronto soccorso vengono intasati e che invece vanno trattati in modo più mirato dall'assistenza territoriale. «Va però segnalato che ben 274.363 sono gli accessi nel 2016 per sindromi nevrotiche e somatoformi (47,7%), che avrebbero potuto essere gestite a livello territoriale», ha confermato come riportato dall'Ansa lo psichiatra Massimo Cozza, coordinatore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Roma 2. I risultati del rapporto rappresentano un campanello d'allarme ed evidenzia il bisogno di un potenziamento del territorio, che «dovrebbe avere la capacità di offrire maggiori risposte tempestive evitando al cittadino di doversi recare al Pronto soccorso».

Dal Rapporto sulla salute mentale 2016 è emerso che gli utenti psichiatrici assistiti invece dai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) sono stati 807.035. È stato registrato un leggero aumento rispetto al 2015 (777.035). Per quanto riguarda, invece, il personale per assistenza psichiatrica, nel 2016 le unità sono state 31.586, un numero in aumento rispetto al dato 2015 di 29.260 unità (+ 2.326). Per Massimo Cozza, coordinatore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Roma 2 è senza dubbio «un trend positivo, anche se ancora sussiste un'importante carenza». Cozza, come riportato dall'Ansa, cita poi il Progetto Obiettivo Tutela della Salute Mentale 1998-2000, per il quale lo standard dovrebbe essere di almeno un operatore ogni 1500 abitanti. «Essendo pari a 60.656.000 la popolazione italiana al 2016, dovrebbero esserci 40.437 unità. Ne mancano 8.851, un numero ancora troppo alto», ha concluso Cozza.

