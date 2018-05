Calvizie, farmaco contro l’osteoporosi frena la caduta dei capelli/ La scoperta casuale di alcuni ricercatori

La calvizie è senza dubbio uno dei più gravi problemi che affligge l’uomo. Troppo spesso, infatti, capita di vedere ragazzi ancora giovani, fra i 25 e i 30 anni, senza capelli. Un problema psicologico oltre che fisico, ma forse, alcuni ricercatori hanno scoperto un rimedio. Stando a quanto riportato dai colleghi de La Repubblica, degli scienziati della Manchester University hanno annunciato di aver elaborato un farmaco che permette appunto la ricrescita dei capelli. La scoperta, decisamente sensazionale se confermata su larga scala, è arrivata dopo che gli stessi studiosi stavano effettuando una ricerca per combattere l’osteoporosi, problema alle ossa riscontrato soprattutto in pazienti di una certa età. Nathan Hawkshaw, il dottore che ha curato lo studio pubblicizzato dalla rivista Plos Biology, si dice entusiasta: «I primi risultati – afferma - sono assai positivi».

“OCCORRONO ULTERIORI RICERCHE…”

Uno studio che ha avuto in poche ore ampio risalto, visto che anche la Bbc e la stampa britannica hanno trattato l’argomento questa mattina. Il farmaco realizzato dalla Manchester University contiene un elemento che va ad agire sulla proteina che frena la crescita dei capelli, provocando di conseguenza la calvizie. Sia chiaro, in commercio vi sarebbero già dei farmaci per combattere questo problema, leggasi il minoxidil e il finasteride, ma hanno degli effetti collaterali, e spesso e volentieri non sono efficaci, mentre il nuovo farmaco di Manchester sarebbe immune da questi problemi. Ma attenzione a non esultare troppo presto: «E’ uno studio molto interessante - un portavoce della British Dermatological Association, interpellato dalla Bbc - ma occorrono ulteriori ricerche. Finora non esiste una cura universale, per cui ogni nuova opzione è benvenuta».

