02 02 2020 oggi data palindroma/ Così non capitava da circa un millennio: le prossime

Non capitava da quasi mille anni una data palindroma come quella del 2 febbraio 2020. Lo è infatti in tutto il mondo. Stati Uniti e Canada usano un formato diverso di rappresentazione rispetto a quei paesi che indicano “giorno/mese/anno”, anteponendo il mese al giorno. Ma per una coincidenza che non si verificava appunto da circa un millennio, 02 02 2020 è una data palindroma anche lì. Invertendo il giorno col mese, infatti, il 2 è presente in entrambi i casi. L’ultima volta era accaduto l’11 novembre del 1111, in pieno Medioevo, quando però il formato “americano” non esisteva. Per la prossima data palindroma di questo tipo, invece, bisognerà aspettare il 12 dicembre 2121. Tra l’altro questa sarà una data affascinante perché composta da sole due cifre, l’uno e il due che peraltro si ripetono con intervalli regolari. Ed è affascinante quanto quella degli anni ’10 del secolo mille, che fu un vero codice binario: 01 01 1010. Se non vogliamo aspettare casi così eccezionali, allora dobbiamo aspettare il 12 febbraio dell’anno prossimo, mentre gli Stati Uniti ci seguiranno il 2 dicembre dello stesso anno.

02 02 2020 OGGI DATA PALINDROMA: LE PROSSIME

Un altro caso particolare di data palindroma è quella a cui i più giovani assisteranno tra 72 anni. Si tratterà di un evento unico perché si avrà la data palindroma bisestile: 29 febbraio 2092. Faranno eccezione gli Stati Uniti, che invece dovranno attendere il remoto 9220 per leggere la stessa data ma secondo la loro convenzione. Peccato che debbano aspettare diversi millenni. Comunque esistono 366 giorni palindromi in 10mila anni e quello di oggi è uno di questi. In questo secolo ci siamo ritrovati spesso di fronte ad una data che non cambia se viene letta da sinistra o destra. Pensiamo al 10 febbraio 2001 o al 20 febbraio 2002. Invece il primo febbraio 2010 è una data palindroma come l’11 novembre 2011 e il 21 febbraio 2012, c’è stato poi il 12 dicembre 2012. Ma non è finita qui, perché in questo secolo ci saranno altre 23 date palindrone, mentre saranno 31 nel prossimo, dal 10 dicembre 2101 al 29 dicembre 2192. Poi bisognerà aspettare il nuovo millennio, per la precisione il 10 marzo 3001. C’è tempo insomma per questo…

