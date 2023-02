1° CONVEGNO NAZIONALE PER LA PACE/ Filippine, la richiesta a Marcos per promuovere l’unità

CITTÀ DI PASAY – Il 25 gennaio 2023 si è tenuto il 1° Convegno Nazionale per la Pace sul tema “La pace costruisce un’unica nazione, un futuro: la pace è qui”, alla quale hanno partecipato oltre 1.500 sostenitori della pace per costruire una tabella di marcia olistica verso il raggiungimento dell’unità nazionale attraverso la pace, in linea con il programma dell’Amministrazione Marcos.

Il dott. Ronald Adamat, Commissario della Commissione per l’Istruzione Superiore (CHED) e Presidente fondatore di Volunteer Individuals for Peace (VIP), ha guidato l’evento.

“Vogliamo che la pace regni nel nostro Paese. Vogliamo che la pace sia la lingua che ognuno di noi parlerà e che ogni filippino e ogni straniero capirà. Oggi dichiariamo la pace come una pandemia. Infettiamo le persone non per riposare in pace, ma per vivere in pace”, ha detto il dottor Adamat.

Adamat è il primo filippino a ricevere il prestigioso premio Mahatma MK Gandhi per la pace non violenta, assegnatogli lo scorso anno in riconoscimento ai suoi contributi alla costruzione della pace, compresa l’istruzione superiore.

È presente anche il presidente Lee Man-hee di Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), un veterano di guerra coreano di 92 anni.

“La costruzione della pace a Mindanao dopo il conflitto sta diventando nota in tutto il mondo. È il caso di trasformare la morte in vita per la pace. A partire da Mindanao e dalle Filippine, quando ci uniamo nell’amore, la pace arriverà nel nostro mondo. Per questo motivo, tutti nelle Filippine devono diventare una cosa sola e lavorare insieme come messaggeri di pace”, ha detto il presidente Lee.

I due sostenitori della pace si sono incontrati per la prima volta nel 2017 durante il Summit mondiale della pace di HWPL tenutosi in Corea del Sud. Come espressione del loro impegno condiviso a promuovere la pace, nel 2018 il CHED e HWPL hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MOA) per integrare l’educazione alla pace nei curricula dell’istruzione superiore.

Il convegno è iniziato con la prima sessione plenaria seguita da sessioni parallele nel pomeriggio. Le sessioni parallele sono state condotte separatamente per cinque gruppi settoriali: legislatori e organizzazioni non governative, mondo accademico e giovani, gruppi religiosi ed etnici, donne e media. Ogni sessione ha redatto una risoluzione che conteneva la loro solidarietà con gli sforzi di costruzione della pace degli organizzatori.

Le cinque risoluzioni sono state consolidate durante la seconda sessione plenaria per chiedere al Presidente Bongbong Marcos di proclamare il 24 gennaio come “Giornata nazionale della pace” o “Giornata della tregua”.

La data del 24 gennaio è stata proposta per commemorare l’accordo di pace a guida civile firmato a General Santos City nel 2014 per promuovere la riconciliazione tra le comunità locali. È stato proposto dal presidente Lee per mediare tra i conflitti esistenti a Mindanao all’epoca. La data è stata poi dichiarata “Giornata della pace di HWPL” dall’allora governatore di Maguindanao Toto Mangudadatu nel 2015 e dal capo ministro di BARMM e presidente del MILF Ahod Ebrahim nel 2016.

Gli organizzatori ritengono che la dichiarazione di una Giornata nazionale della pace debba essere il meccanismo con cui ogni anno vengono osservate e celebrate le attività legate alla pace in tutto il Paese.











