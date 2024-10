Il chierico sciita libanese Muhammad al Husseini, ex membro di Hezbollah e ora cittadino saudita, sta diventando famoso in Medio Oriente negli ambienti arabi per le sue profezie legate alle uccisioni dei leader delle organizzazioni nemiche di Israele. Nei suoi annunci infatti, dati in diretta tv sull’emittente Al Arabya, o tramite post su X, ha lanciato spesso avvertimenti nei confronti di personaggi che aveva considerato come prossimi alla morte e puntualmente le sue previsioni si sono poi avverate in poco tempo.

Tra i casi più eclatanti, l’annuncio prima dell’eliminazione di Sinwar e Nasrallah al quale aveva detto: “Hassan Nasrallah prepara il tuo testamento, l’Iran ti ha venduto. Da stasera sei il primo obiettivo“. Del “profeta” al Husseini ha parlato anche il Corriere della Sera in un articolo nel quale viene evidenziato il particolare seguito di followers, ma anche di haters, che il chierico ha ottenuto proprio grazie a queste capacità, tanto da essere stato soprannominato “Nostradamus” da alcuni e considerato come traditore da altri.

Muhammad al Husseini, il chierico sciita che fa profezie sulla guerra in Medio Oriente: “Conflitto si estenderà alla Siria”

Muhammad al Husseini, chierico sciita noto per le sue profezie che riguardano le uccisioni dei leader di Hezbollah e Hamas da parte dell’esercito israeliano, in uno dei suoi recenti annunci sulla tv araba saudita ha lanciato un avvertimento rivolto all’ultimo leader ancora in vita dell’organizzazione libanese, Naim Qassem al quale ha detto: “Hassan Nasrallah ti sta aspettando. Scrivi il tuo testamento perché ti unirai a lui”. E avrebbe previsto anche la prossima eliminazione del combattente di Hamas Abu Obeida, che ha definito “imminente” in quanto ormai le truppe israeliane sarebbero venute a conoscenza del luogo esatto del suo nascondiglio a Rafah.

Negli ambienti dei seguaci di al Husseini le opinioni sono divise, se infatti molti ne riconoscono le doti profetiche, altri invece sono convinti che in realtà il chierico sciita abbia delle fonti iraniane o addirittura che in realtà sia una spia che collabora con Israele. Dopo aver lasciato il Libano ed essersi alleato con i sauditi per divergenze di opinione con i vertici di Hezbollah, Husseini ora ha a disposizione uno spazio mediatico nel quale lanciare le sue profezie, non solo sui morti ma anche sull’andamento della guerra in Medio Oriente, di cui ha previsto una estensione che coinvolgerà prossimamente anche la Siria.