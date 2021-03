11 influencer al test dello spermiogramma/ Video, perso 40% della fertilità (Le Iene)

Undici giovani influencer si sono sottoposti allo spermiogramma in occasione del programma Le Iene, puntata di ieri sera, venerdì 19 marzo. Il servizio di Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker, aveva come obiettivo indagare il grado di fertilità dei giovani nel 2021, alla luce del fatto che stando ad una recente ricerca pubblicata dall’autorevole quotidiano New York Times, gli spermatozoi dei ragazzi hanno perso ben il 40% della loro fertilità rispetto ai loro coetanei del 1980, un calo di fertilità quindi pari all’1% ogni anno.

Stacey Colino, scrittrice specializzata nei temi della salute e della psicologia, spiega “La conta degli spermatozoi è diminuita di più del 40% negli ultimi 40 anni”, a causa del clima, dell’inquinamento, del cibo, dello stress e di altri fattori che pervadono la vita moderna. “Non è ciò che mangiamo – aggiunge la Colino – ma quello che ciò che mangiamo assorbe dalla plastica in cui è impacchettato”. Quindi la scrittrice regala qualche consiglio pratico, a cominciare da una migliore conservazione del cibo avanzato: “Per conservare gli avanzi ho preso contenitori di vetro”, meglio della plastica, “Evitate – aggiunge – di comprare cosmetici e detergenti che hanno fragranze artificiali e che contengano parabeni e ftalati”.

SPERMIOGRAMMA: “SE TENETE AI VOSTRI SPERMATOZOI FATE UNA VITA SANA”

Gli undici influencer, personaggi noti del mondo dello spettacolo e della tv, che si sono sottoposti al test dello spermiogramma durante il servizio de Le Iene, sono stati Angelo Sanzio, Tommy A Canaglia, Denis Dosio, Claudio Sona, Gianluca Tornese, Mariano Catanzaro, Nathan Lelli, Luca Alberici, Giampaolo Calvaresi, Marco Cucolo, Lucas Peracchi, e per quasi tutti loro si è trattata della prima volta. Stacey Colino, consiglia vivamente a chi tiene ai propri spermatozoi: “Smettete di fumare, seguite una dieta sana con frutta, verdura e grano, proteine come pesce, pollo magro e mangiate meno carne rossa. È utile l’esercizio fisico e tenere sotto controllo lo stress”. Chissà che magari qualche coppia che non riesce ad avere figli potrebbe tentare questo approccio. Qui il video del servizio di ieri de Le Iene

