Ermal Meta, video scherzo Iene / “Da Sanremo al GF VIP? M sta a fasc mal u cor!”

Ermal Meta, sempre sulla cresta dell’onda per i suoi successi musicali, è stato vittima di uno scherzo de Le Iene. Il cantante, reduce dall’esperienza sul palco del Festival di Sanremo, sarà protagonista nella puntata di questa sera, a partire dalle 21.10, su Italia1 con il video dello scherzo architettato da Le Iene. Sui social circola già un’anticipazione dello scherzo, con il video di Ermal Meta che perde la testa per le prospettive professionali che gli vengono illustrate dai suoi più stretti collaboratori. Quest’ultimi, complici degli autori del programma di Mediaset, gli fanno perdere le staffe. Si parla di una partecipazione al Grande Fratello VIP e di un nuovo libro pronto per la pubblicazione. Nulla di eclatante, apparentemente. Se non fosse per alcuni dettagli che ad Ermal Meta proprio non vanno giù. Cosa sarà successo?

Le Iene, lo scherzo ad Ermal Meta: insulti in dialetto barese

“M sta a fasc mal u cor!”. Proprio così, Ermal Meta esplode per lo scherzo de Le Iene. Il cantante reagisce in malo modo e sbotta con una serie di insulti in dialetto barese. Nel video troviamo anche sua sorella, che gli ha fatto credere alcune cose non propriamente tollerabili a suo avviso. Ad esempio aver scambiato il suo prezioso computer per un posto al GF VIP. Ermal Meta non non l’ha presa affatto bene. Vedere per credere. Il video scherzo de Le Iene promette davvero scintille.

Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)

