12 Regali di Natale/ Su Canale 5 il film con Alyssa Buckner

12 Regali di Natale, film di canale 5 diretto da Peter Sullivan

12 Regali di Natale va in onda oggi, 23 dicembre, a partire dalle ore 16.45 su Canale 5. Il film è una commedia prodotta negli Stati Uniti d’America nel 2015 e diretta da Peter Sullivan. Hanno collaborato per le riprese attori come Alyssa Buckner, Katrina Law, Michael Burchard e Donna Mills. Conosciuto anche con il titolo originale 12 Gifts of Christmas, è una pellicola nata per il contesto televisivo natalizio e in particolare per lo streaming on demand.

Il film è infatti disponibile anche su Netflix per la visione dedicata ai titolari di un abbonamento. In Italia il film è stato mandato in onda numerose volte nel corso degli anni fino allo scorso 2020, in seguito al crescente successo e apprezzamento riscontrato negli spettatori e appassionati.

12 Regali di Natale, la trama del film

Leggiamo la trama di 12 Regali di Natale. Le difficoltà economiche, soprattutto durante le festività natalizie, non sono nulla di piacevole e la protagonista di nome Anna deve necessariamente trovare una soluzione. La giovane ha una passione incredibile per il disegno e la pittura ma, nonostante il suo talento, di recente aveva dovuto rinunciare all’attività professionale non per sua volontà. Le grane economiche iniziano così a pesare nella sua quotidianità, spingendola a trovare il prima possibile una nuova occupazione almeno per trascorrere un Natale dignitoso.

Fortunatamente, le arriva la notizia relativa alla proposta di un certo Marc che vorrebbe il suo aiuto come personal shopper. Nonostante la poca simpatia verso l’uomo, troppo restio e austero, Anna accetta senza tanti giri di parole viste le crescenti necessità. Dopo poco tempo la giovane inizierà a conoscere meglio il suo capo, sentendo quasi la necessità di aiutarlo nel comprendere a pieno il vero spirito del Natale. La ragazza sarà infatti cruciale nel processo mentale di Marc, volto a comprendere l’importanza dei dettagli e delle piccole cose a discapito dello sfarzo e dell’avarizia.

Tra un consiglio e l’altro, con la complicità dell’uomo che inizierà a comprendere quanto il denaro sia di fatto futile, Anna riceverà un’ulteriore grande notizia. Avrà infatti modo di continuare a vivere di arte sfruttando totalmente la sua creatività e ambizione. Un’importante azienda specializzata nel settore renderà omaggio alle realizzazioni della protagonista proponendo un lauto compenso in denaro. Inoltre, le verrà proposta la possibilità di una collaborazione continuativa al fine di utilizzare le sue creazioni come prodotto di punta. Il risultato sarà quello di riuscire ad essere considerata tra le artiste migliori del settore, apprezzata non solo a livello locale.

