12enne bullizzata a Roma, indagati 15 coetanei/ La chat: “Sei come l’ebola, ucciditi”

Una 12enne di Roma è stata bullizzata a lungo dai suoi compagni di classe, tutti coetanei, che erano arrivati anche ad organizzarsi tramite un apposita chat di gruppo su Whatsapp. Si tratta dell’ennesimo caso tristemente simile a moltissimi (troppi) altri, che si verifica tra ragazzini sempre più giovani, presi di mira per ragioni futili e, talvolta, anche stupide. In questo caso, per esempio, la motivazione che ha portata la 12enne ad essere bullizzata dai compagni di classe era semplicemente il suo rendimento scolastico eccelso, oltre al fatto che fosse vista e trattata come una “outsider”, una diversa dalla massa di coetanei.

Le chat sulla 12enne bullizzata dai compagni di classe

Insomma, la 12enne di Roma è stata a lungo bullizzata dai compagni, almeno 15 secondo quanto riportano alcuni media italiani, ma nel modo più meschino e subdolo, nascondendosi dietro ad uno schermo. Non sarebbero, infatti, stati rivolti affronti o insulti diretti contro la ragazzina, fuorché in pochi ed isolati casi, ma il violento dramma si è consumato nell’intimità di una chat tra amici, completamente dedicata alla vittima, nella quale i bulli la insultavano e si organizzavano contro di lei.

La 12enne veniva bullizzata costantemente su quella chat di Whatsapp, sia che fosse l’orario scolastico, o che fosse quello pomeridiano. Tra i tanti messaggi scambiati emerge un fattore comune, ovvero il suo soprannome “ebola”, come la malattia infettiva. “Ve evitata come un virus”, scrive un compagno, “dovrebbe togliersi di mezzo, si dovrebbe suicidare”, suggerisce un amico. Si consigliavano a vicenda di evitarla, di trattarla male ed di ignorarla, arrivando anche ad organizzare le umiliazioni. “Passatele accanto ma senza toccarla, o morite ed uscite dal gruppo”, suggeriscono in un’occasione, “imitata la sua postura per prenderla in giro”, era l’indicazione per la giornata successiva. Insomma, a forza di alzare il tiro, uno dei 15 si è sentito in colpa e ha deciso di informare la 12enne di Roma che stava venendo bullizzata, mostrandole le chat. Informata la famiglia, sono subito partite le denunce ed ora, dei 15 partecipanti della chat, soprattutto 7 sembrano rischiare le conseguenze maggiori.

