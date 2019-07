13enne si tuffa nel laghetto e non riemerge: grave/ Ferrara, bloccato da vegetazione?

Dramma a Portomaggiore, in provincia di Ferrara, dove un ragazzino 13enne è finito in un laghetto all’interno di un agriturismo dove era con alcuni amici, perdendo i sensi. Adesso, secondo quanto reso noto dall’agenzia di stampa Ansa, si troverebbe in condizioni gravissime. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, sul quale sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri, il ragazzino si trovava nella struttura con alcuni amici quando è stato notato riverso nell’acqua del laghetto. Probabilmente sarebbe rimasto incastrato nella vegetazione e non sarebbe riuscito a liberarsi. Pare che prima dell’incidente choc, avvenuto intorno alle 10.50 di questa mattina, il giovane si fosse tuffato da un pontile. Subito dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme al personale del 118 che ha provato a rianimarlo. Il ragazzino, infatti, all’arrivo dei soccorsi è stato trovato privo di sensi. Dopo circa un’ora di massaggio cardiaco il cuore ha fortunatamente ripreso a battere e si è reso necessario il trasporto d’urgenza all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove ora è ricoverato in condizioni disperate.

13ENNE SI TUFFA NEL LAGHETTO E NON RIEMERGE: DRAMMA IN AGRITURISMO

L’allarme sarebbe stato lanciato dagli amici del 13enne dopo essersi accorti che, in seguito ad un tuffo, il giovane non era più riemerso. E’ quanto riportato da Bologna Today che aggiunge nuovi dettagli choc al terribile incidente avvenuto questa mattina in un agriturismo in provincia di Ferrara. Dopo l’allarme, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, un uomo si sarebbe a sua volta tuffato per cercare di recuperare il giovane che, individuato, lo avrebbe trovato riverso, impigliato nella vegetazione presente sul fondale. Dopo essere riusciti a trascinarlo fuori dal laghetto presente all’interno della struttura sarebbero partite le telefonate al 118 prontamente giunto sul posto. Le manovre messe in atto hanno permesso al cuore del 13enne di tornare a battere ma anche nel corso del trasporto in ospedale il minore non si sarebbe mai ripreso del tutto facendo emergere una situazione particolarmente grave. Ora starebbe lottando tra la vita e la morte.

