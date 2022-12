13enne violentata da un familiare resta incinta in Florida/ Lui: “Colpa del voodoo”

13enne violentata da un familiare in Florida: è incinta

In Florida un uomo ha violentato ripetutamente una 13enne, sua parente. Il 19 dicembre scorso, come riportano i media americani, la vittima si è recata al St. Mary’s Medical Center di West Palm Beach, lamentando dolori addominali. Dopo vari esami, l’équipe medica ha stabilito che la ragazza era incinta di circa sei settimane. Coinvolti nel caso gli agenti del dipartimento di polizia di West Palm Beach, che hanno interrogato la ragazza, che ha identificato Jean Innocent, un parente di 41 anni, come il padre di suo figlio, spiegando che l’aveva violentata almeno quattro volte.

La polizia ha spiegato che la giovane “è stata in grado di descrivere il primo abuso sessuale avvenuto durante l’estate del 2022″. Non è stata però l’unica violenza: anche il mese scorso Innocent sarebbe entrato nella camera da letto della giovane, chiedendole di stare con lui “10 minuti” e abbassandosi i pantaloni. La vittima ha spiegato di avergli detto di no ma questo non avrebbe fatto desistere l’uomo, che si sarebbe fermato solamente perché la 13enne stava piangendo. La vittima ha descritto l’abuso come “strano” e fisicamente doloroso.

13enne violentata da un familiare: 3 accuse verso l’uomo

La polizia ha organizzato “una chiamata controllata” tra il sospettato e la vittima della violenza sessuale. Durante la telefonata, Innocent avrebbe negato che la 13enne potesse essere incinta poiché “le sue mestruazioni non sarebbero dovute tornare per un’altra settimana”. Ha inoltre incoraggiato la ragazza a mentire e a dire che un ragazzo di nome “Semen” era il padre di suo figlio. Innocent, nel corso della chiamata, ha ammesso la violenza: “Sì, penso di averlo fatto”, ha affermato, aggiungendo che il fluido pre-eiaculazione potrebbe averla messa incinta.

Una volta interrogato, Innocent avrebbe ammesso di aver violentato la vittima, aggiungendo che sarebbe stato un rito “voodoo” a spingerlo a farlo. Ha spiegato di aver abusato della 13enne in due occasioni: una a settembre, una a novembre. Innocent è stato arrestato nel principale centro di detenzione di Palm Beach e accusato di violenza sessuale su minore, ma non si tratta dell’unico capo di imputazione. Nei suoi confronti anche un’accusa di incesto e un’accusa di aver messo incinta una minore di 16 anni. L’uomo è detenuto senza vincolo.











