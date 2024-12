A Storie Italiane la vicenda di un 14enne autistico della provincia di Caserta che ha subito vessazioni, aggressioni e umiliazioni da parte di alcuni bulli, tutto al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di comprendere cosa sia accaduto. Cinque minorenni sono stati denunciati e la Procura vuole andare fino in fondo per comprendere la verità.

Storie Italiane ha parlato con la mamma di questo povero 14enne autistico, inquadrata di spalle e con la voce modificata per tutelare il figlio: “E’ stata una situazione che ha provocato un grande choc non solo a lui ma a tutta la famiglia, oggi abbiamo lo spettro di nostro figlio, ha avuto danni psicologici ed emotivi grandissimi. Le parole, oltre che i gesti, possono veramente fare tanto per disturbare anche una persona, creare dei danni emotivi che non è facile dover riprendere”.

14ENNE AUTISTICO BULLIZZATO: “E’ PARTITO TUTTO DA UN VIDEO”

La mamma ha continuato: “Lui è stato costretto a prendere psicofarmaci perchè non riusciva a gestire il dolore, ha perso fiducia in se stesso e anche negli altri. Lui è sempre stato un ragazzino molto solare, nonostante la sindrome autistica, era molto positivo anche con gli altri ma oggi questa positività non c’è più, ha messo quasi uno schermo con gli altri, parte molto pervenuto, ha difficoltà nel comprendere chi gli vuole bene e chi no”.

Quindi la mamma del 14enne autistico ha aggiunto: “Siamo partiti da un video che girava su WhatsApp, si vedeva che lui non voleva essere ripreso. Abbiamo portato il filmato al commissariato locale e poi abbiamo ricostruito l’intera vicenda fino ad arrivare alla notizia che è stata data”. Sulla scuola: “C’è una indagine in corso e non posso parlare, quello che posso dire è che il video era girato fuori scuola, per quanto riguarda il coinvolgimento di eventuali altre figure non possiamo dare ulteriori informazioni, toccherà alla Procura e al tribunale individuare eventuali responsabilità”.

14ENNE AUTISTICO BULLIZZATO: “FORTUNATAMENTE HA CAMBIATO SCUOLA…”

Oggi il 14enne autistico come sta? “Gli avvenimenti sono avvenuti nell’ultimo anno delle medie e fortunatamente ha cambiato scuola ed è stato di grande aiuto, il cambio di amicizie sta influendo positivamente sul suo recupero. Stiamo lavorando con scuole, insegnanti, le figure di riferimento, stiamo lavorando tutti insieme per poter riportare le cose allo status quo”.

La cosa che più ha colpito è che i bulli facevano parte del gruppo degli amici del 14enne autistico, poi ad un certo punto è cambiato tutto: “E’ quello che ci ha scioccato, a volte determinate cose avvengono proprio da chi ti è a fianco e forse non te l’aspetti, ma adesso non possiamo svelare niente perchè bisogna comprendere ancora i vari coinvolgimenti”. Si parla anche di foto di nudo di questo 14enne autistico: “Un’azione aggressiva di questo gruppo di bulli verso questo ragazzino disabile”, aggiunge Eleonora Daniele. Una vicenda terribile che speriamo possa arrivare alla verità.