14enne drogata in un campo nomadi a Roma/ Trovata in lacrime e in stato confusionale

Una ragazzina 14enne ha denunciato di essere stata drogata in un campo nomadi di Roma, precisamente quello che si trova in via di Salone. Lo riferisce l’agenzia di stampa Ansa attraverso il proprio sito web, specificando che la giovane è stata soccorsa da una pattuglia della polizia Locale di Roma Capitale del VI Gruppo Torri. La vittima, una 14enne originaria della Serbia, ha chiesto aiuto ed è stata ritrovata in evidente stato confusionale. La ragazzina non presentava comunque dei segni di aggressione o di percosse, ma è stata in ogni caso portata all’ospedale Bambin Gesù di Roma per tutti gli accertamenti medici, e controllare che la stessa non avesse subito qualche trauma o lesione fisica.

"Cause dell'esplosione di Suviana sono un mistero"/ L'esperto: "I manutentori sono altamente qualificati"

Nel contempo gli agenti hanno allertato i servizi sociali del Municipio in questione, ed hanno quindi svolto le prime verifiche all’interno del campo rom, per cercare di capire cosa sia successo e soprattutto accertare eventuali atteggiamenti vessatori verso la minorenne, di modo da ricostruire per intero i fatti avvenuti. La ragazza è stata soccorsa nel primo pomeriggio di ieri, nel campo nomadi che si trova alla periferia di Roma e dove la stessa 14enne vive assieme alla famiglia. La ragazza, seconda quanto emersa, sarebbe stata soccorsa in lacrime, dopo di che sarebbe arrivata l’ambulanza del 118 che l’ha appunto portata all’ospedale pediatrico romano.

"Bloccanti pubertà causano effetti simili alla menopausa"/ Luigia Trabace: "L'uso va monitorato"

14ENNE DROGATA IN UN CAMPO NOMADI A ROMA: LA SCOPERTA DURANTE UN’ATTIVITÀ DI PRESIDIO

Stando a quanto emerso il tutto sarebbe nato nel corso dell’attività di presidio dei vigili presso il campo dei rom: una volta parlato con la 14enne i vigili l’hanno tranquillizzata e si sono sincerati delle loro condizioni.

Al momento non è ben chiaro se la giovane sia ancora ricoverata presso il nosocomio romano o sia stata dimessa, fatto sta che l’Ansa fa sapere che le indagini sono ancora in corso per capire bene come procedere ed accertare la verità. Qualora risultasse che la giovane fosse stata drogata certamente non tornerà più nel campo nomadi.

Omicidio Sofia Castelli, ex fidanzato condannato a 24 anni di carcere/ Famiglia "Non è stata fatta giustizia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA