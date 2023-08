14enne si arrampica per vedere Travis Scott al Circo Massimo/ Caduto da 4 metri di altezza

Una serata memorabile diventata in pochi istanti tragica per un ragazzino di 14 anni, che si è arrampicato all’interno del Parco archeologico, sulla terrazza del Palatino, per vedere abusivamente il concerto di Travis Scott al Circo Massimo. Il ragazzino, nel tentativo di eludere il controllo della vigilanza, è caduto da quattro metri d’altezza, finendo in una buca. Per estrarlo si è reso necessario intervento dei Vigili del Fuoco. Il 14enne è stato poi trasportato in ambulanza all’ospedale Bambino Gesù.

In ospedale sono intervenuti anche i Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia che hanno identificato il 14enne e hanno chiamato i genitori, affondandolo a loro. Il ragazzino, ricoverato in codice rosso, ora rischia una denuncia per invasione di terreni o edifici. L’evento per il quale il giovanissimo ha rischiato la vita ha fatto impazzire Roma. Il concerto era infatti sold out con 60mila biglietti venduti.

60 persone intossicate

Il concerto di Travis Scott a Roma ha fatto vivere momenti indimenticabili ai presenti ma non sono mancati istanti di tensione, che si sono registrati momenti di tensione già dall’inizio. Alcuni ragazzi hanno infatti provato ad oltrepassare le transenne e sono stati fermati dalla sicurezza. Inoltre, nella calca, una persona ha inoltre spruzzato dello spray al peperoncino, intossicando 60 presenti. Dopo aver sentito gola e occhi bruciare, i presenti sono immediatamente scappati via, mentre dal palco Travis Scott continuava a cantare «Sirens».

Le 60 persone sono rimaste intossicate: l’episodio è avvenuto poco prima che sul palco salisse anche Kanye West, a sorpresa. “Il concerto era iniziato da appena dieci minuti”, hanno spiegato i presenti, come riporta Leggo. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari: “La situazione era incontrollabile, molti hanno iniziato a imprecare, volevano cercare di trovare i colpevoli ma in mezzo a tutta quella gente era impossibile” ha spiegato uno degli spettatori accorsi al Circo Massimo per un concerto destinato a passare alla storia.

