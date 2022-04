15enne morta sul tagadà: un minorenne alla guida della giostra?/ 5 avvisi di garanzia

Sono scattati gli avvisi di garanzia a seguito della morte della 15enne della provincia di Novara deceduta il mese scorso dopo un giro sul tagadà. Stando a quanto riportato dai colleghi di TgCom24.it, la Procura di Novara, chiusa la fase di indagini preliminari da parte dei carabinieri, ha ammesso 5 avvisi di garanzia per la vicenda riguardante Ludovica Visciglia, morta il 12 marzo dopo essere stata sbalzata da una giostra, installata presso il luna parka di Galliate, nel novarese (Piemonte). Stando a quanto emerso, destinatari dell’atto dovuto vi sono il sindaco dello stesso comune Claudiano Di Caprio, quindi il comandante della polizia locale, Angelo Falcone, il professionista che ha firmato l’autorizzazione per l’installazione della giostra, il proprietario della stessa e il figlio minorenne, che a quanto pare sarebbe stato proprio ai comandi del tagadà, azionandola quando la 15enne Ludovica ha poi trovato la morte.

Piero Sonaglia, morto assistente Maria De Filippi/ Roberto Cenci "Per sempre con noi"

Il primo cittadino di Galliate ha commentato: “Sono e resterò a lungo sconvolto per questa assurda tragedia e confido che la magistratura faccia al più presto luce sulle sue cause e che individui e conseguentemente sanzioni gli eventuali responsabili, chiunque essi siano”, definendo poi l’avviso di garanzia un “atto che ritengo doveroso e dovuto da parte della Procura della Repubblica”.

Alberto Grandi “Carbonara? Inventata da americani”/ “Pizzerie non nascono a Napoli”

15ENNE MORTA SULLA GIOSTRA, MARTED’ ACCERTAMENTO TECNICO IRRIPETIBILE

Settimana prossima, precisamente nella giornata di martedì, si terrà un accertamento tecnico irripetibile sulla stessa giostra, ancora ferma da ormai un mese, da quando è accaduta la tragedia. Alla presenza dei periti di parte, ricorda TgCom24.it, verranno valutati il funzionamento durante l’incidente, quindi l’ingombro effettivo, e la ricostruzione della dinamica di quanto avvenuto in particolare in merito alla velocità e alla distanza di eventuali ostacoli. Quest’ultimo potrebbe risultare un punto cruciale visto che alcuni testimoni raccontano di come la povera Ludovica abbia sbattuto violentemente la testa contro un tronco di un albero che si trova forse troppo vicino alla giostra.

LEGGI ANCHE:

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi, Papa Francesco: “Viaggio a Kiev? Sì, è sul tavolo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA