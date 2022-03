Cade dalla giostra: 15enne morta nel giorno del suo compleanno/ Tragedia a Novara

Ludovica Visciglia, quindicenne di Trecate, in provincia di Novara, è morta questa mattina dopo essere caduta da una giostra: l’adolescente si trovava con alcuni amici al luna park di Galliate per festeggiare il suo compleanno quando è avvenuto l’incidente. Era l’ultima corsa, quella delle 23.00, poi – come ricostruito da Tgcom24 – si sarebbero recati nel locale dove avrebbe spento le candeline e mangiato la torta. Ciò, tuttavia, non è mai accaduto.

La giovane, improvvisamente, è stata infatti sbalzata fuori dal Tagadà, la giostra meccanica che “gira” a velocità rilevante, ed è precipitata al suolo. Le cause della caduta non sono state ancora chiarite. Gli amici, quando hanno visto che presentava delle ferite profonde alla testa e al volto, hanno sollecitato i gestori del parco divertimenti a fermare il meccanismo ed hanno allertato il 118. Da qui la corsa all’ospedale Maggiore di Novara, dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono apparse tuttavia fin da subito disperate, tanto che questa mattina è arrivata la drammatica notizia.

Cade dalla giostra: 15enne morta nel giorno del suo compleanno. Aperta un’inchiesta

La Procura di Novara ha dunque aperto un’inchiesta sulla vicenda della quindicenne morta nel giorno del suo compleanno dopo essere caduta da una giostra al luna park. La dinamica dei fatti che hanno portato alla prematura scomparsa di Ludovica Visciglia, infatti, appaiono ancora un mistero. Il Tagadà su cui si trovava l’adolescente è stato posto sotto sequestro per effettuare i necessari rilevamenti e per comprendere se ci sia stato un qualche malfunzionamento. Le testimonianze degli amici della vittima saranno provvidenziali per comprendere cosa è accaduto.

Il luna park intanto si è fermato in segno di lutto: era al primo giorno di apertura per la festa di San Giuseppe, dopo i due anni di assenza a causa della pandemia di Covid-19. “Siamo vicini alla famiglia, come padre sono sconvolto da questa tragedia. Le indagini sull’incidente sono in corso”, ha detto il sindaco di Galliate, Claudiano Di Caprio.



