15ENNE UCCISA IN DIRETTA INSTAGRAM/ Le assassine tra 12 e 14 anni “non si pentono”

Una ragazza di quindici anni è stata uccisa in diretta su Facebook e Instagram. A finire in manette sono quattro sue coetanee. È successo in Louisiana, Stati Uniti, all’interno del negozio di alimentari Walmart del paesino di Lake Charles. Per uccidere la giovane è stato usato un coltello appena rubato nel grande magazzino. Il movente del gesto scellerato non è chiaro. Secondo una delle prima ipotesi degli inquirenti tra le ragazze potrebbe essere scoppiato un litigio iniziato al cinema. Immediatamente dopo l’aggressione la giovane vittima è stata trasportata in un ospedale a Lake Charles. Qui è deceduta in seguito alle gravi ferite riportate. Un orrore che ha shockato la comunità della Lousiana, dove gli omicidi tra i giovanissimi stanno aumentando ad un ritmo impressionante.

“Si tratta del terzo omicidio avvenuto negli ultimi in sei mesi che coinvolge giovani di età compresa tra gli 11 e i 16 anni – ha detto lo sceriffo del distretto di Calcasieu Tony Mancuso – I giovani provengono da tutti gli ambienti e sono di tutte le razze. Abbiamo un problema nella nostra comunità che dovremo affrontare, ed è l’accesso alle armi per i bambini”.

15 UCCISA IN DIRETTA SU FACEBOOK, LE COETANEE NON HANNO RIMORSO

I filmati dell’aggressione, trasmessi in diretta sui social e sono stati visti in tempo reale dalle forze dell’ordine. Il crimine consumato sotto gli occhi della videocamera è stato di grande efferatezza. “Tutto il caso si è svolto in diretta davanti a noi attraverso Facebook e Instagram – sono ancora le parole dello sceriffo Mancuso – Abbiamo filmati di tutto ciò che è accaduto. Sono terribilmente inquietanti”. Le quattro teenager responsabili dell’omicidio sono state subito arrestate e trasferite al centro di detenzione minorile. Hanno tutte un’età compresa tra i 12 e i 14 anni. Interrogate dagli inquirenti sembrano non essere pentite dell’inspiegabile gesto commesso. “Non sembra esserci rimorso da parte delle assassine” ha dichiarato lo sceriffo Tony Mancuso.



