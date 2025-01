A Storie Italiane l’apertura è dedicata al terribile caso di Sesto San Giovanni, il neonato morto lasciato in un secchio sul balcone di casa. A partorire una ragazza di 16 anni che avrebbe poi attirato le urla della ragazza: “A fare la macabra scoperta sono stati i carabinieri di Sesto. La ragazza ha partorito senza che i genitori lo sapessero, c’era la mamma in casa e non il padre”, racconta Olga Mascolo, inviata del talk da Sesto San Giovanni.

“Poi hanno chiamato l’ambulanza, la famiglia non sarebbe italiana, quindi i medici hanno trovato il feto del neonato in un secchio sul balcone. Si cerca di capire se il bimbo sia nato morto, quindi un aborto, o se sia nato vivo e nessuno si sia preso cura del feto. C’è una indagine in corso molto importante, non è ancora stata sentita la ragazza che si trova in ospedale ed è stata disposta l’autopsia per capire a che mese fosse la gravidanza”.

16ENNE SESTO SAN GIOVANNI PARTORISCE IN CASA: FORSE ERA ALL’OTTAVO MESE

E ancora: “Da indiscrezioni si parla di ottavo mese, il bimbo era formato e in ogni caso c’è uno stato avanzato. La Procura di Monza e quella dei minori di Milano stanno svolgendo indagini, se il bimbo fosse vivo l’indagine sarebbe per omicidio colposo e la madre sarebbe indagata di concorso”. Una vicina di casa, sentita da Storie Italiane, racconta: “Ho sentito grida fortissime, mi sono un po’ preoccupata, poi la signora ha chiesto aiuto, non parla bene italiana, dicendo che la figlia si era sentita male”.

“La casa era piena di sangue, la 16enne era bianca in volto. La mamma non sapeva comunque cosa stesse succedendo: la madre è uscita per portare il bimbo a scuola e poi quando è tornata ha visto la figlia, nessuno sapeva che fosse incinta”.

16ENNE SESTO SAN GIOVANNI PARTORISCE IN CASA: LE VOCI DELLE AMICHE

Un’altra testimone conferma: “I genitori non sapevano nulla, non sapevano niente ne la mamma ne il papà. A mio avviso non è credibile anche perchè una ragazzina di 16 anni incinta si vedrebbe. Mi hanno detto che non aveva una vita regolare e stabile e non si sa chi fosse il padre di questo bimbo. Non è una situazione normale”. Altri testimoni raccontano la stessa versione: “Non si vedeva la pancia, faceva una vita normale come tutti i ragazzi di oggi”.

Sembra quindi davvero che nessuno si fosse accorto di niente, un po’ come avvenuto la scorsa estate a Parma, dove Chiara Petrolini ha partorito due bimbi, uno nel 2024 e uno nel 2023, senza che nessuno si sia mai accorto della duplice gravidanza. Tornando al caso di Sesto San Giovanni, sono in corso le indagini per capire eventuali responsabilità: “Le amiche ci fanno sapere che la ragazza negli ultimi periodi si vestiva con abiti pesanti, molto coperta, e nell’ultimo periodo faceva fatica a camminare, ma i vicini non avevano visto niente e tutti credono alla buonafede dei genitori, che sembra che non sapessero che fosse incinta, anche la pancia era poco pronunciata”.