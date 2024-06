170mila agricoltori scelgono Hubfarm/ Confagricoltura: “L’app per gestire campi, macchinari e burocrazia”

Si conferma e consolida con oltre 170mila utenti registrati (quasi 400 al giorno!) il successo di Hubfarm, l’innovativa app creata da Confagricoltura con la collaborazione di xFarm Technologies che permette di pianificare, monitorare, gestire ed analizzare tutte le attività agricole comodamente con il proprio smartphone o tablet: l’obiettivo è quello di promuovere la digitalizzazione anche in campo agricolo con un notevole impatto positivo anche in termini di sostenibilità. Hubfarm rappresenta – insomma – un vero e proprio tassello importantissimo dell’alleanza tra Confagricoltura e l’Unione Italiana Food che ha dato origine al progetto ‘Mediterranea’ per la promozione delle nuove tecnologie e la loro adozione nell’ottica di un’internazionalizzazione dell’ecosistema agroalimentare del nostro bel paese.

Ma quali sono i vantaggi dell’app per gestire le attività agricole? È presto detto perché grazie alla connessione di xFarm Technologies con oltre 7.500 macchinari e 7mila sensori in campo, con il proprio dito gli agricoltori possono facilmente gestire e consultare – anche da remoto – i dati con un database integrato (e non possiamo escludere che verrà ulteriormente ampliato) di più di 400 diverse colture. Non solo, perché Hubfarm permette anche di comunicare in modo diretto con la Pubblica amministrazione, riducendo il peso della burocrazia e snellendo il lavoro “fuori dal campo” degli agricoltori: un vantaggio – insomma – doppio e che permette di dedicare più tempo possibile alla cura dei propri campi, senza il pensiero di dover controllare manualmente ogni singola cultura e di dover perdere ore e ore di attesa in Comune per consegnare una semplice pratica.

Confagricoltura: “Con Hubfarm meno incombenze amministrative e più attenzione alla produzione”

“La nostra sinergia con xFarm – commenta Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura, parlando dell’app Hubfarm – è il prosieguo di un lungo impegno per l’attuazione dell’Agricoltura 4.0” che mira a promuovere “l’informatizzazione al servizio della sostenibilità economica ed ambientale“; mentre concentrandosi sulla possibilità di comunicare in maniera diretta con la PA, ha ricordato che “la semplificazione burocratica è prioritaria per gli agricoltori” che possono così concentrarsi “sulla produzione” più che sulle “incombenze amministrative. L’integrazione con i dati della Pubblica Amministrazione, tramite la connessione diretta ad AGEA offerta da Hubfarm – prosegue – è strategica per una gestione efficiente” dei campi e dei processi produttivi.

“Oltre a semplificare la gestione burocratica da parte di imprenditori e operatori agricoli – fa eco al Presidente di Confagricoltura Matteo Vannotti, ceo di xFarm Technologies – Hubfarm supporta l’intero comparto nel raggiungimento di importanti obiettivi di sostenibilità ambientale” perché “un’agricoltura più efficiente e consapevole non solo impatta in misura inferiore sull’ambiente, ma è anche più sostenibile e profittevole dal punto di vista economico“.











