17enne in coma etilico ad una festa a Modena/ Amici lo filmano invece che soccorrerlo

Un ragazzo minorenne è finito in coma etilico, ma i suoi amici, invece di aiutarlo e di soccorrerlo, lo hanno semplicemente filmato. La vicenda è stata riportata in queste ultime ore da numerosi organi di informazione, a cominciare dall’edizione online di Tgcom24, e narra una storia molto triste, accaduta in provincia di Modena. Nel dettaglio l’episodio risale alla notte della vigilia di Natale, lo scorso 24 dicembre, quando un gruppo di amici si è ritrovato ad una festa per farsi gli auguri e scambiarsi i regali. Peccato però che in quel party natalizio sia iniziato a circolare un po’ troppo alcol, e un ragazzino ancora minorenne, di soli 17 anni, non abbia retto quanto ingurgitato, finendo così in coma etilico. Con lui vi erano altri ragazzi, maggiorenni e di poco più grandi, che invece di aiutare la vittima, portandolo immediatamente al pronto soccorso o comunque cercando di farlo riprendere in qualche modo, lo hanno ripreso con i propri smartphone per schernirlo.

17ENNE IN COMA ETILICO: INDAGANO I CARABINIERI

Come spesso accade in queste situazioni, il filmato è stato quindi diffuso via WhatsApp, raggiungendo gli apparecchi mobili di numerosi altri coetanei. L’episodio deve essere giunto anche a qualche genitore, e di conseguenza anche alle forze dell’ordine, e i carabinieri locali hanno deciso di aprire un’inchiesta per provare a vederci chiaro sull’accaduto e se vi siano eventuali estremi per qualche reato penale. La prima cosa che i militari dell’arma hanno fatto è stata quella di recuperare alcuni dei video di cui sopra, di modo da capire chi fossero le persone alla festa. Stando a quanto specificato dal Resto del Carlino, “l’evento” sarebbe stato organizzato in una villa da un maggiorenne, che avrebbe fatto pagare 10 euro a testa ad ogni invitato. Inizialmente nessuno si era accorto di quanto il 17enne stesse male, ma poco dopo il gruppo ha capito la gravità del fatto decidendo così di portare il loro amico in ospedale.

