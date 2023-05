181 casi Covid-19 all’Epidemic Intelligence Service/ Vaccinati, 70% senza mascherina

Il CDC ha comunicato che il numero di casi COVID collegati a un evento di aprile ha ora raggiunto 181. Si tratta della conferenza annuale dell’Epidemic Intelligence Service (EIS), che si è svolta dal 24 al 27 aprile presso una sede della conferenza di un hotel ad Atlanta, dove si trova la sede del CDC: qui, varie persone hanno contratto il Covid-19 e i casi in pochi giorni hanno raggiunto quasi due centinaia. Il Centers for Disease Control and Prevention ha emesso avvisi ai partecipanti all’evento annunciando le positività. Si è trattato del primo evento in persona alla conferenza dal 2019. Il CDC ha stimato in un comunicato stampa che altre 400 persone hanno partecipato virtualmente.

Verso la fine dell’evento, varie persone che hanno partecipato all’evento in presenza hanno riferito di essere risultate positive al test per COVID-19. Così, gli organizzatori della conferenza hanno emesso avvisi ai partecipanti e implementato modifiche, riducendo al minimo il potenziale di ulteriore trasmissione. È stata cancellata una sessione di formazione di persona e sono stati prolungati i soggiorni in hotel di coloro che erano malati e avevano bisogno di isolarsi.

CDC: “Dimostrazione che i vaccini funzionano”

Nei giorni successivi all’evento, il CDC ha ricevuto ulteriori segnalazioni di casi COVID-19 associati alla conferenza: ha dunque avviato una collaborazione con il Dipartimento della sanità pubblica della Georgia per condurre una rapida valutazione. Entro il 2 maggio, erano stati individuati un totale di 35 casi legati alla conferenza. Attraverso un sondaggio del team di valutazione rapida condotto tra i partecipanti alla conferenza dal 5 al 12 maggio, è emerso che 181 persone sono risultate positive ossia il 13% dei partecipanti. Tra coloro che sono risultati positivi, il 52% contraeva il virus per la prima volta.

Quasi tutti gli intervistati, il 99.4% pari a 1.435 individui, hanno dichiarato di aver ricevuto almeno una dose del vaccino COVID-19. Il 70% dei partecipanti al sondaggio ha ammesso di non indossare maschere durante il raduno: il CDC non aveva raccomandato di indossare mascherina durante la conferenza. Nessuno dei partecipanti alla conferenza che ha contratto il COVID-19 ha richiesto il ricovero in ospedale. 49 intervistati hanno riferito di utilizzare farmaci antivirali per curare la loro infezione. I risultati, a detta dell’agenzia, “dimostrano che i vaccini COVID-19, i trattamenti antivirali e l’immunità da precedenti infezioni continuano a fornire alle persone protezione contro malattie gravi”.











