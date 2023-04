1917, la storia vera del film/ Sam Mendes racconta le avventure del nonno

1917, la storia vera del film di Sam Mendes

Oggi, giovedì 2 aprile, in prima serata, Raidue trasmette il film “1917” di Sam Mandes. Il film, definito “un capolavoro bellico dal New York Times, ha trionfato ai Premi Oscar 2020, con 10 candidature in totale e 3 statuette vinte, per la migliore fotografia, effetti speciali e sonoro” come fa sapere Wikipedia Per realizzare il film, ambientato durate la Prima guerra Mondiale, Sam Mendes si è ispirato alla vera storia del nonno. Alfred H. Mendes ha vissuto personalmente gli orrori della Prima Guerra Mondiale quando aveva solo 19 anni.

Due bambini di 6 anni fuggono da scuola e prendono bus/ “Volevamo andare a Roma”

Da quella guerra riuscì, tuttavia, ad uscirne indenne potendo così raccontare la propria storia ai suoi eredi tra i quali il nipote Sam che, da adulto, ha deciso di utilizzare gli aneddoti e i racconti di vita vera per realizzare un film che è considerato uno dei migliori del suo genere a livello mondiale.

La storia del nonno di Sam Mendes che ha ispirato il film 1917

Alfred H. Mendes aveva solo 19 anni quando fu arruolato nell’esercito britannico per due anni sul fronte francese servendo nella 1st Rifle Brigade. Essendo alto solo un metro e 60 era stato scelto come messaggero del Fronte Occidentale. I racconti di nonno alfred hanno così ispirato Sam Mendes per la sceneggiatura del film.

SCUOLA/ Testa, cuore, mani e libertà: quando l'educazione non è un recinto

Tuttavia, ad ispirare Mendes è stato anche il libro Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque e all’adattamento cinematografico del 1930 di Lewis Millestone. Mescolando, dunque, le varie informazioni in suo possesso, Sam Mendes è riuscito a realizzare un vero e proprio capolavoro.

LEGGI ANCHE:

Liceo Made in Italy/ Nuovo indirizzo piace (quasi) a tutti: prime iscrizioni nel 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA