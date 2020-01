19enne vende verginità per 1.2 mln di euro/ “Spenderò tutto in viaggi e bella vita”

Il caso di una 19enne che ha venduto la propria verginità è salito alla ribalta delle cronache in queste ultime ore. La ragazza di origini ucraine si chiama Ekaterina, ma si fa chiamare Katya sul sito Cinderella Escorts. E proprio su questo spazio web ha deciso di mettere appunto in vendita la sua verginità alla cifra esorbitante di ben 1.2 milioni di euro. La fanciulla è originaria della città di Kharkiv, nell’Ucraina nord-orientale, ma risiede negli Stati Uniti. L’intenzione di cedere se stessa è stata rivelata dall’agenzia di escort durante lo scorso mese di dicembre 2019: il tutto era stato verificato da un medico tramite apposito certificato, e il prezzo da pagare era di “soli” 98mila euro. Peccato però che nel giro di un mese quella cifra sia lievitata più di dieci volte, arrivando appunto a superare la quota di un milione di euro.

19ENNE VENDE VERGINITA’: IN LIZZA ANCHE UN AVVOCATO E UN CANTANTE

Ad aggiudicarsi l’asta è stato un ricco uomo d’affari monegasco, un 58enne imprenditore che possiede diverse palestre in giro per l’Europa, e che ha appunto strappato l’assegno da 1.2 milioni di euro. Questi ha avuto la meglio su un avvocato di New York, la cui offerta si era invece limitata ad un milione di euro, nonché su un cantante giapponese di Tokyo, che invece aveva “puntato” 800mila di euro pur di avere la bella ucraina. Il 58enne vincitore dell’asta pare abbia intenzioni serie, in quanto, stando a quanto riferisce il sito Cinderella Escorts, sarebbe “aperto all’idea di sposare Katya e supportarla finanziariamente con un budget mensile di 10.000 Euro”. «Ho pensato più volte a non vendere la mia verginità – è stato invece il commento di Ekaterina – è sicuramente una decisione difficile, per la semplice ragione che è una scelta irreversibile. Ma è una situazione vantaggiosa per tutti. La scelta tra perdere la verginità con qualcuno che amo e perdere per sempre la possibilità di vincere un milione è difficile. Tuttavia, ho pensato che la probabilità di pentirmi di non aver accettato i soldi sarà più alta, perché un fidanzato può sempre lasciarmi». La giovane ha svelato che spenderà tutti i soldi in viaggi, bella vita e oggetti di lusso.

