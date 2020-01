Simona Tagli “Per Gianluca Vacchi rinuncio alla verginità”/ “Dopo 10 anni per lui…”

Il sesso s esaurisce e l’amore è autorigenerante, Simona Tagli non ha dubbi così come non ne ha sulla sua castità che ormai porta avanti da dieci anni da quando ha “sublimato” il suo concetto d’amore. La showgirl è di nuovo ospite a Mattino5 proprio nella parte dedicata al gossip che, questa volta, punta dritto sul sesso e su come gli italiani e i vip affrontano il tema. La temperatura sale subito in studio tra battutine e risatine ma è la rivelazione di Simona Taglia a lasciare tutti senza parole, Enrica Bonaccorti compresa. Ma di cosa si tratta? La rivelazione choc arriva direttamente da Simona Tagli che, pur confermando la sua voglia di rimanere vergine fino all’arrivo dell’amore della sua vita, conferma che c’è una persona molto nota per la quale farebbe follie e rinuncerebbe alla sua verginità. Di chi si tratta? Dell’insospettabile Gianluca Vacchi.

SIMONA TAGLI PRONTA A FARE SES*O CON GIANLUCA VACCHI

“L’altro giorno mi sono fermata 45 minuti su Instagram a guardare il suo profilo e le sue foto e sono rimasta incantata. Lui è Gianluca Vacchi, sono pazza di lui e dei suoi balli e per questo vorrei ballare con lui per capire se possa esserci qualcosa di più”. Federica Panicucci a Mattino5 lancia l’appello all’imprenditore sperando che la sua redazione possa trovarlo e farlo parlare in diretta con lei per esaudire il suo sogno ma, ad un certo punto, si sono dovuti accontentare di uno dei suoi video con tanto di ballo erotico che ha irretito subito Simona Tagli che rilancia: “E’ un fantasma erotico”. In tempi non sospetti, proprio a Pomeriggio5 aveva dichiarato: “Pensavo che l’amore fosse attrazione fisica, ma l’amore è un’altra cosa e se mi innamorassi spezzerei il voto. Il concetto è proprio quello di amare. Per me nella parola amore c’è anche la sessualità, non il contrario”. A quanto pare le cose potrebbero cambiare…

Ecco il video del momento:

Super rivelazione a #Mattino5:

Simona Tagli casta da 10 anni, ma farebbe un’eccezione solo con un uomo che l’ha stregata sui social…@Gianluca_Vacchi! pic.twitter.com/KT3cR4HyuV — Mattino5 (@mattino5) January 17, 2020





