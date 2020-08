2 gran figli di…/ Video, su Italia 1 il film con Owen Wilson (oggi, 30 agosto 2020)

2 gran figli di… va in onda su Italia 1 oggi, 30 agosto 2020, a partire dalle ore 21.30. Si tratta di una commedia esilarante del 2017 prodotta da Alcon Entertainment, DMG Entertainment e Montecito Picture Company con un unico scopo: far ridere con la classica comicità demenziale e ironica che caratterizza il suo cast, lo scopriremo assieme tra qualche riga. Ci troviamo di fronte a un film nel quale la figura del folle Kyle Reynolds, interpretato da Owen Wilson, esalta questa comicità che oramai ha ben pochi interpreti oggi, ovviamente Ben Stiller che con Owen generò quella pazza coppia incredibile di ‘Zoolander’ e del suo sequel. È il cinema di ‘Una pallottola spuntata’ e di tutta la sua saga, come della saga ‘Scuola di polizia’, ‘L’aereo più pazzo del mondo’, film con trame irrisorie che puntano tutto sulla risata e sulle situazioni demenziali e irriverenti.

Nel cast di ‘2 gran figli di …’, assieme ad Owen Wilson incontriamo un altro esponente del cinema comico americano, Ed Helms, lo stesso di ‘Harold & Kumar – Due amici in fuga (Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay)’ oppure di ‘La concessionaria più pazza d’America (The Goods: Live Hard, Sell Hard)’ assieme a James Brolin. Ma fu sicuramente ‘Come ti rovino le vacanze (Vacation)’ assieme a Chevy Chase la grande e determinante consacrazione nel cinema comico dell’attore. In ‘2 gran figli di …’ incontriamo, un cameo spassoso, la ieratica Glenn Close, qui in versione serio-comica, un personaggio che le è riuscito alquanto bene!

2 gran figli di…, la trama del film

Ecco la trama di 2 gran figli di… Peter e Kyle Reynolds sono fratelli gemelli ma dizigoti. Uno è biondo e dalla carnagione chiara, l’altro è morettino e di carnagione più scura e non è per loro facile far credere a chi non li conosce che sono gemelli, ma tanto diversi! Non hanno il padre, almeno credono di non averlo: sono cresciuti con una madre single, una ragazza madre come tante in America che un bel giorno, quando loro sono adulti e in grado di capire, decide di confessare che il padre che loro credono morto è in realtà vivo e vegeto, nonostante sia anzianotto. I fratelli Reynolds partono quindi alla ricerca del padre e ne vedrete delle belle, il tutto in un’America di provincia nel quale le cose accadono ed a volte esaltano la comicità di una storia nata per farvi ridere.

Video, il trailer del film “2 gran figli di…”





