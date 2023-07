20 anni che siamo italiani, replica 1a puntata/ Diretta e ospiti: da Fiorella Mannoia a a Marco Giallini

20 anni che siamo italiani: anticipazioni e diretta replica prima puntata

Dopo aver trasmesso il concerto che ha tenuto a Napoli per celebrare la sua carriera, Raiuno dedica ancora la prima serata del sabato a Gigi D’Alessio. Stavolta, però, il cantautore napoletano non è solo ma ha al proprio fianco Vanessa Incontrada con cui ha condotto lo show “20 anni che siamo italiani”, trasmesso per la prima volta da Raiuno nel 2019. Uno show che ha consacrato Gigi D’Alessio come un vero showman, capace di catalizzare l’attenzione del pubblico con musica e monologhi e Vanessa Incontrada come conduttrice che, con la propria emotività e semplicità, riesce sempre ad arrivare al cuore del pubblico.

20 anni che siamo italiani è un viaggio nella vita e nella carriera di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada: il primo, dopo una lunga gavetta nella sua Napoli, è riuscito a conquistare l’affetto di tutti gli italiani e lo stesso ha fatto lei dopo essere arrivata in Italia dalla Spagna per lavorare come modella.

Gli ospiti della prima puntata di 20 anni che siamo italiani

Nel corso delle puntate di “20 anni che siamo italiani”, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada non sono soli ma sul palco vengono affiancati da tanti amici e colleghi. Non solo cantanti, ma anche attori e grandi protagonisti del mondo dello spettacolo che, insieme a Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, danno vita a momenti esilaranti, ma anche molto profondi e riflessivi come quello sul mondo delle donne che Gigi spiega insieme a Vanessa Incontrada e Fiorella Mannoia, una delle ospiti della serata.

Nel corso della prima puntata, dunque, protagonisti di 20 anni che siamo italiani, sono: Gianna Nannini, Claudio Amendola, Amadeus, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Mika, Marco Giallini, Umberto Tozzi e Raf, Laura Chiatti, Raphael Gualazzi, Sergio Cammariere, Morgan e Luché.

Come vedere in streaming 20 anni che siamo italiani

20 anni che siamo italiani è stato uno show per festeggiare un anniversario importante di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Il cantautore napoletano, infatti, ha festeggiato il 20esimo anniversario dell’esplosione della sua carriera a livello nazionale arrivata con la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2000. Vanessa Incontrada, invece, ha festeggiato il suo arrivo in Italia dopo aver fatto la modella in Spagna.

Uno show che ha conquistato grandi consensi di pubblico e critica e che i telespettatori di Raiuno possono vedere in prima serata questa sera. Lo show può essere visto anche in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando all’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.

